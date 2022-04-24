Для больших и маленьких семей

Почти 450 тыс. кв. м жилья планируется сдать в экплуатацию в Семее в 2022 году.

Новые квартиры обретут 4 967 семей, состоящих в очереди на получение жилья или являющихся владчиками «Отбысы банка». При этом рост строительства жилья составит 107,8% по сравнению с итогами 2021 года. Об этом рассказал руководитель отдела строительства Семея Сунгат Аманбеков.

По его словам, на жилищное строительство в регионе запланирована сумма 57,8 млрд тенге из различных источников финансирования. В текущем году будут сданы в эксплуатацию 75 многоквартирных жилых домов общей площадью 366,8 тыс. кв. м. Большая часть из них построена по различным государственным программам. Это 38 кредитных домов на 2605 квартир, два арендных дома (136 квартир) без права выкупа. Этим жильём обеспечиваются льготные категории семейчан, которые состоят в городской очереди на получение жилплощади: многодетные, малообеспеченные семьи, семьи, воспитывающие детей с инвалидностью, лица с инвалидностью, сироты и многие другие.

Заселяйся сегодня, плати потом

А вот квартиры в кредитных домах могут выкупить вкладчики «Отбасы банка» в рамках нескольких республиканских и региональных жилищных программ. Одна из них – программа «7-20-25». Как сообщает пресс-служба Казахстанского фонда устойчивости, эта ипотечная программа будет действовать до достижения лимита 1 триллион тенге.

«По данным на 18 апреля, из 1 триллиона тенге выдано 534 млрд тенге. У программы «7-20-25» ещё есть резерв из запланированной суммы в 466 млрд тенге», – говорится в сообщении.

Напомним, что по программе «7-20-25» кредиты выдаются исключительно на покупку нового жилья. При этом условиями ипотечной программы установлен лимит по стоимости новостройки. Цена приобретаемого жилья не должна превышать 25 млн тенге в Нур-Султане, Алматы (включая пригородные зоны), Актау, Атырау и Шымкенте, 20 млн тенге – в Караганде. Для городов ВКО лимит составляет 15 млн тенге.

Этой же льготной ипотечной программой можно воспользоваться и при приобретении первичного коммерческого жилья. Так, в Семее в 2022 году строительные компании по собственной инициативе планируют сдать 35 коммерческих домов на 1695 квартир. Кроме того, застройщики также запланировали сдачу частных домов по программе «Одноэтажный Восток» – почти 7,5 тыс. кв. м, ещё 75 тыс. кв. м будет построено самими жителями города в рамках индивидуального жилищного строительства.

Важные объекты

Помимо жилищного строительства, в Семее в 2022 году ведётся активное возведение социальных и культурных объектов. В июле прошлого года стартовало строительство долгожданного реабилитационного центра на 150 мест для лиц с инвалидностью в микрорайоне Карагайлы. Стоимость этого проекта оценивается в 5,294 млрд тенге, а срок завершения намечен на будущий год.

Также в декабре 2021 года был подписан договор о начале строительства физкультурно-оздоровительного комплекса в селе Кайнар Караоленского сельского округа в рамках программы возрождения бывших районных центров. По словам Сунгата Аманбекова, в марте стройка стартовала, а в декабре объект планируют сдать в эксплуатацию.

– Управление строительства ВКО ведёт разработку двух проектов на возведение школ – в районе Карагайлы на 1200 мест и в посёлке Водный на 600 мест. А также разработку ПСД на строительство трёх детских садов в рамках ГЧП в районе Карагайлы, посёлках Восход и Бобровка, – сообщил Сунгат Аманбеков.

Ещё один важный социальный объект – инфекционную больницу на 210 мест – планируют построить в посёлке Ушактар. В текущем году Управление строительства заключит меморандум на разработку ТЭО этого проекта.

– В связи со скачком цен на строительные материалы Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК одобрило проведение корректировок проектов. Чтобы узаконить этот процесс, уже в текущем году инициирован вопрос о принятии в нормативных актах поправок, предусматривающих право подрядных организаций на пересмотр сметы, вызванный изменением цен на строительные материалы, изделия и конструкции. И в случае принятия поправок, министерство будет осуществлять пересмотр сметного раздела ранее принятых и одобренных проектов, – уточнил Сунгат Аманбеков.

Екатерина Гуляева

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Семей