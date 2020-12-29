Для богатого застолья   перед годом Быка  

Традиционная ярмарка продукции сельского хозяйства в областном центре, как и все предыдущие, прошла на привычном для горожан месте. В субботний день у фермерского магазина, несмотря на обещанный мороз под 30 градусов и более, своей продукцией торговали сельчане, приехавшие из Тарбагатайского района.

Им выпала неофициальная миссия закрывать сезон сельскохозяйственных ярмарок. Поскольку на календаре и на дворе последняя неделя уходящего в историю 2020 года. Следующая суббота выпадает на Новый, 2021 год.

Как нам сообщил руководитель районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства Бейбит Сербатыров, крестьяне и фермеры проделали долгий путь. Они позаботились о том, чтобы горожане, а также гости областного центра сделали припасы к новогоднему столу.

Тарбагатайцы привезли говядину, конину, баранину, рыбу и другую продукцию. В духе времени не обойтись без новомодных традиций. Накануне года Металлического Быка нельзя игнорировать народные поверья. Потому на стол не рекомендуется ставить разные блюда из говядины, она пригодится во все другие дни после новогодней ночи.

В ярмарке приняли участие представители сельских округов. Всего их в районе насчитывается семнадцать. Чем богаты, тем и рады труженики большого района.

– На ярмарку сегодня привезли конину. Специально забили пять лошадей. Всего около тонны свежего мяса, – говорит Бейбит Сербатыров. – Заодно приготовили казы, карта, жал и жая. Эти изделия народной кухни пользуются устойчивым спросом, благодаря их вкусовым качествам и полезным свойствам. Кроме того, доставили и выложили на прилавки баранину. На эти цели крестьянские хозяйства выделили 27 овец. Общий вес – 675 килограммов мяса.

По словам руководителя отдела предпринимательства и сельского хозяйства, что касается мяса крупного рогатого скота, его доля составляет семнадцать упитанных туш. Так что в говядине разных сортов недостатка не чувствуется. Три с половиной тонны мяса хватает на сегодня вполне. Ценовой коридор обычный: конина – 2300, говядина – 2100, баранина – 1900 тенге за один килограмм. Под занавес ярмарки всегда есть возможность ещё поторговаться.

В Тарбагатайском районе хорошо развита отрасль животноводства. По программе породного преобразования крестьянские и фермерские хозяйства занимают ведущие позиции в масштабах республики. Широкое развитие на домашнем подворье получила практика откорма скота для дальнейшей его реализации. Как источник доходов для сельского населения, обеспечивающего занятость людей, а также существенный резерв производства сельхозсырья.

Около двух тонн свежей рыбы привезли рыбаки из Тугылского сельского округа. Развитию давнего промысла на побережье озера Зайсан в нынешнем году способствуют поручения на уровне Правительства РК, акимата области по обеспечению населения продукцией, богатой белками. В том числе по разработке комплексной программы, которая предусматривает зарыбление водоёмов, меры поддержки рыбоводов, финансовые и нефинансовые инструменты поддержки.

Таир Сапаргалиев