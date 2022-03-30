Для аграриев XXI века

В Восточно-Казахстанском сельскохозяйственном колледже в селе Саратовка состоялось открытие новой лаборатории.

Современное учебное оборудование, стоимостью 5 миллионов тенге, позволит будущим агрономам проводить исследовательскую работу, экспериментировать, осваивать новейшие технологии и современные разработки в определении качества семян полевых культур.

Свидетелями торжественной церемонии стали главы сельхозпредприятий, благодаря спонсорской помощи которых появилось новое оборудование, представители исполнительной власти района и области, а также депутат Сената Парламента РК, член Комитета по аграрным вопросам, природопользованию и развитию сельских территорий Ольга Булавкина.

Студенты второго курса продемонстрировали гостям практические навыки работы на приборе для определения числа падения зерна, на диафаноскопе – приборе для анализа качества зерна, лабораторной мельнице, универсальном делителе зерна.

Почётные гости единодушно выразили мнение, что использование нового учебного оборудования положительно скажется на подготовке специалистов, а также позволит проводить практическое обучение студентов с использованием современного оборудования и передовых производственных приёмов и методов.

Они также выразили уверенность в том, что колледж и впредь будет вносить весомый вклад в развитие среднего профессионального образования Восточного Казахстана и достойно выполнять свое благородное предназначение по подготовке высококвалифицированных специалистов.

– Приоритетной отраслью нашего региона было и остаётся сельское хозяйство, – отметил глава крестьянского хозяйства «Багратион-2» Василий Воропай. – Благодаря тяжёлому труду хлеборобов и животноводов на наших столах в ассортименте разные сорта хлеба, макаронные и крупяные изделия, молочные и мясные продукты и многое другое. Поэтому укомплектование сельхозпредприятий региона молодыми и высококвалифицированными кадрами – одна из важнейших задач, которая стоит перед сельскохозяйственным колледжем.

Директор учебного заведения Уралбек Оспанов выразил признательность меценатам, которые внесли вклад в оснащение современной лаборатории. Это руководители ТОО «Багратион Улан», корпорации «Улан», ТОО «Восток-Молоко», ТОО «Сейнар», ветеринарной клиники ZOOVITA, главы крестьянских хозяйств «Щелоковский», «Дружба», «Багратион-2».

– Отрадно, что социальные партнёры нашего колледжа на постоянной основе поддерживают, помогают нам в обучении квалифицированных специалистов аграрного дела, – сказал Уралбек Оспанов. – И в этот раз они не остались в стороне, изъявив желание оказать помощь в оснащении лаборатории по специальности «Агрономия».

Будущие специалисты сельского хозяйства в свою очередь заверили, что будут стабильно повышать свою профессиональную компетенцию, чтобы стать в дальнейшем востребованными и конкурентоспособными специалистами.

Аида Жумекенова

Фото предоставлено ВКО сельхозколледжем

Уланский район