Дивиденды для студентов 

В этом учебном году по программе «Серпін» колледжи региона выпустят 121 студента.

Социальный проект «Мәңгілік ел жастары – индустрияға» – «Серпін-2050» входит в число мероприятий, направленных на реализацию приоритетов, определённых Стратегией «Казахстан-2050».

Как известно, программа стартовала шесть лет назад с целью поддержки учащейся молодежи и обеспечения учебной миграции в стране из южных областей в другие регионы, где существует дефицит кадров. У молодёжи есть все шансы после окончания учёбы найти работу и улучшить свои социально-бытовые условия.

По информации главного специалиста отдела технического и профессионального образования Управления образования ВКО Гульмиры Ильясовой, основные направления подготовки по этому проекту – сфера образования, технические науки, сельское хозяйство, ветеринария, медицина.

– Специальности, предлагаемые в проекте «Серпін-2050», являются дефицитными на рынке труда, – говорит специалист. – В Восточно-Казахстанской области обучение этим профессиям предлагают десять колледжей. Сегодня в рамках программы по актуальным специальностям обучаются 276 студентов.

Особое значение придаётся профессионально-техническому образованию, то есть колледжам, где готовятся квалифицированные специалисты по востребованным предприятиями региона рабочим специальностям.

На сегодня сформирована принципиально новая модель ТиПО, основные задачи которой определены госпрограммой развития образования и программой продуктивной занятости и массового предпринимательства.

– Одним из значимых факторов является то, что в учреждениях профессионального образования обучение ведётся при непосредственном участии работодателей. Это позволяет студентам получить качественное образование и стать востребованными специалистами. Это огромная забота со стороны государства об учебных заведениях технического и профессионального образования, – отмечает специалист управления.

Участники проекта обучаются по специальностям «Техническое обслуживание, ремонт и эксплуатация автомобильного транспорта», «Геофизические методы поиска и разведки месторождений полезных ископаемых», «Строительство и эксплуатация зданий и сооружений», «Ветеринария», «Лечебное дело», «Сестринское дело», «Начальное образование», «Основное среднее образование», «Физическая культура и спорт», «Дошкольное воспитание и обучение», «Автоматизация и управление».

– Молодые люди, поступившие по программе «Серпін-2050», получают множество дивидендов. Им выплачивается ежемесячная стипендия, обеспечено бесплатное одноразовое питание обучающимся по рабочим специальностям, один раз в год оплачивается проезд в родной регион, – поясняет Гульмира Ильясова.

В 2020 году по программе «Серпін» окончили колледж 140 человек. 68 из них пожелали вернуться в свой регион, 26 – уехали в другие уголки страны, 16 – продолжили обучение в вузах, 12 – были призваны на службу в армию, остальные остались в Восточном Казахстане.

Более подробная информация для желающих принять участие в программе размещена на ее официальном сайте – serpin.kz.

Бахыт Сарсембаева

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