Дисциплина и порядок 

В Усть-Каменогорске обсудили состояние дисциплины и правопорядка в воинских частях.

Межведомственное заседание под председательством начальника Усть-Каменогорского гарнизона подполковника Аслана Китапбаева было посвящено профилактике уголовных правонарушений среди военнослужащих.

В мероприятии приняли участие командиры воинских частей и начальники военных учреждений гарнизона, представители правоохранительных органов.

Ответственные должностные лица рассказали о состоянии воинской дисциплины и правопорядка в воинских частях Усть-Каменогорского гарнизона по итогам девяти месяцев 2020 года.

Внимание участников совещания сосредоточили на мерах профилактики уголовных правонарушений среди военнослужащих. Командирам воинских частей даны рекомендации по доведению норм законодательства и проведению профилактической работы с личным составом.

Ева Ким