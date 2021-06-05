Динамичное развитие родины Абая

В Абайском районе активно реализуется жилищная программа «Одноэтажный Восток».

В рамках рабочей поездки Абайский район посетил аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов. Напомним, в прошлом году к малой родине великого поэта, философа и просветителя Абая Кунанбайулы было приковано внимание не только жителей нашего региона, но и всей страны.

В честь празднования 175-летия прославленного земляка здесь реализовано множество проектов. К примеру, в селе Караул открыли парк имени Абая. В нём есть всё, что нужно для хорошего отдыха: места для проведения культурных мероприятий, фонтан, детская игровая площадка, прогулочные и велосипедные дорожки и многое другое. Глава региона побывал в новом парке и дал положительную оценку проведённой работе по благоустройству и озеленению.

– Как и предполагалось ранее, в непосредственной близости от парка по программе «Одноэтажный Восток» будет построен новый жилой район, где в первую очередь дома получат многодетные семьи, – сказал Даниал Ахметов. – Отмечу, проект уже находится на стадии реализации. В этом году построят 16 двухквартирных домов.

Кроме того, в прошлом году в этом же селе были отремонтированы несколько трёхэтажных домов. Они приведены в порядок и сданы в эксплуатацию. Ключи от жилья получили очередники из числа лиц с особыми потребностями, малообеспеченных граждан и многодетных семей.

– В целом отмечу устойчивое и достаточно динамичное развитие района. Есть ряд вопросов, но по каждому из них будет принято обоснованное и взвешенное решение, – резюмировал аким области.

Ания Есмухамет

Фото из открытых источников

Абайский район