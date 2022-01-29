Дифференцированный подход

В Восточном Казахстане продолжается кампания по ревакцинации населения.

На сегодняшний день в поликлинике смешанного типа №6 в Семее ревакцинировались около 5000 человек. Об этом рассказала врач-эпидемиолог Аяулым Аукенова.

– В нашей поликлинике для ревакцинации доступны вакцины «QazVac», «VeroCell», «Спутник лайт» и «Pfizer». «Спутник лайт» мы получили недавно. Это двухдозная вакцина, то есть флакон вскрывается на двух людей. Вводится по 0,5 мл внутримышечно. «QazVac» – трёхдозная вакцина, китайская вакцина «VeroCell» – двухдозная. «Pfizer» – шестидозная вакцина, она предназначена для определённого контингента. Им прививают беременных на сроке от 16 до 37 недель, кормящих мам и детей в возрасте от 12 до 18 лет. Также с недавних пор одобрена вакцинация людей старше 60-ти лет. На сегодняшний день в нашей поликлинике ревакцинацию получили 4 888 человек, из них «Pfizer» получили 2 015 детей, 23 беременных и 66 кормящих мам. Также активно на вакцинацию идут люди старше 60 лет, – рассказала врач.

По словам специалиста, тем, кто вакцинировался «Спутник V», следует ревакцинироваться вакцинами «QazVac» или «VeroCell». Тем же, кто ранее получил вакцины «QazVac» или «VeroCell», следует ревакцинироваться «Спутник лайт».

– Поскольку «Спутник» – вакцина векторная, для ревакцинации следует использовать инактивированную вакцину. И наоборот. Тем, кто вакцинировался инактивированной вакциной, для ревакцинации следует выбрать векторную «Спутник лайт». Вакцинироваться и ревакцинироваться не желательно на голодный желудок, во избежание голодного обморока. Перед процедурой человек должен пройти осмотр врача, если в данный момент наблюдается грипп или ОРВИ, то выдается медотвод. Для тех, кто не может самостоятельно прийти в поликлинику, работают мобильные бригады и передвижные пункты вакцинации, – заключила Аяулым Аукенова.

Флора Левина

Фото из открытых источников

Семей