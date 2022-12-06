«Диета» для Громотухи

Решить раз и навсегда проблемы с водозабором на реке Громотуха во время шуги поручил коммунальщикам Риддера и специалистам Управления энергетики и жилищно-коммунального хозяйства аким Восточно-Казахстанской области Даниал Ахметов.

С наступлением морозов на Громотухе появилась шуга, мешающая процессу водозабора для водо- и теплоснабжения Риддера. Образующийся в районе Лениногорской ГЭС зажор может в любой момент перекрыть главный источник питьевой воды в городе. Чтобы не допустить этого, работники ГЭС и коммунальных предприятий моногорода, вооружившись баграми, отгоняют шугу и льдины от места водозабора. Дело это весьма трудоёмкое, люди трудятся на морозе у открытого водоёма.

Безусловно, многолетняя проблема, возникающая дважды в год – в конце осени или начале зимы и весной, требует разумного и эффективного решения. Важно обеспечить город постоянным водоснабжением без риска срыва работы систем водо- и теплоснабжения. Чтобы не дать шуге перекрыть водозабор, рабочие непрерывно заливают этот участок реки горячей водой из пожарных гидрантов.

Даниал Ахметов, посетив Лениногорскую ГЭС и ознакомившись с процессом водозабора, предложил установить в этом месте два мощных глубинных насоса. Как это сделать технически грамотно, с учётом потока шуги, предстоит вычислить инженерно-техническим работникам.

– Сейчас в город холодная вода подаётся в полном объёме, а на промышленные предприятия, в том числе на «Риддер ТЭЦ», – в ограниченном, – отметил Даниал Ахметов. – Специалисты разбивают лёд и работают с пожарными гидрантами. Мы привезли два мощных насоса, которые будут забирать воду с глубины Громотухи и перекачивать в систему. Это очень важно, поскольку ремонтно-восстановительные работы на котле высокого давления №4 завершены, он готов к запуску.

Отметим, на «Риддер ТЭЦ» ремонтно-восстановительные работы близятся к завершению. На сегодняшний день температура в системе теплоснабжения города поднялась выше 60 градусов. На пятом котле завершены работы по наладке системы управления, 5 декабря начат его горячий запуск для ввода в общую тепловую систему Риддера.

– Таким образом, на текущий момент все три котлоагрегата высокого давления теплоцентрали приведены в рабочее состояние. Ещё раз отмечу, что владельцы «Риддер ТЭЦ» совершенно не подготовили оборудование к отопительному сезону, – подчеркнул аким области.

Однако, несмотря на все усилия, предпринятые для восстановления работы ТЭЦ, от жителей Риддера продолжают поступать жалобы на низкую температуру в их домах и квартирах. Прохладно в школах, больницах, дошкольных учреждениях. Но увеличение мощностей давления в сетях может привести к новым авариям и порывам. Для решения этой проблемы было закуплено восемь электроприборов, которые будут обеспечивать дополнительным теплом больницы Риддера.

– Чтобы не допустить катастрофических аварий на тепловых сетях, принято решение во всех больницах Риддера установить специальные электроприборы, которые будут работать параллельно с существующей системой теплообеспечения, – пояснил глава региона. – Это позволит не повышая давления в существующей тепловой сети поднять температуру в каждом здании как минимум до +25°С.

По заданию акима области эти электроприборы уже доставлены в Риддер. Начался процесс установки дополнительного электрооборудования, которое будет работать вместе с теплосистемой и в случае нештатных ситуаций обеспечивать теплом восемь городских больниц.

Кроме того, акиму Риддера Дмитрию Горьковому поручено в ближайшее время проанализировать ситуацию с обеспечением нормального температурного режима в школах и детских садах. Если возникнет необходимость, такие электроприборы установят и в учреждениях образования Риддера.

Софья Соболевская