Диалоги у кромки поля

На полях Восточного Казахстана можно до сих пор увидеть в работе колёсные тракторы известной марки, которые подарил местным фермерам и крестьянам Первый Президент Республики Казахстан Нурсултан Абишевич Назарбаев. Железные кони славятся своей надёжностью, простотой в управлении, обслуживании и, несомненно, вошли в историю развития отрасли.

Сельское хозяйство Восточно-Казахстанской области является важной сферой экономики, которая наиболее подвержена самым различным рискам и вызовам. Между тем крестьянские и фермерские хозяйства добиваются стабильных результатов, несмотря на неблагоприятные для аграрной отрасли сдерживающие факторы. Достаточно в этой связи упомянуть засуху последних двух лет, а также эффект пандемии, отрицательно влияющей на экономику. На этом фоне актуальнее становятся в мировом масштабе вопросы продовольственной безопасности, повышения цен на основные продукты питания. С другой стороны, всё это лишний раз подчёркивает важнейшую роль сельского хозяйства в обеспечении населения РК продовольствием.

ОСНОВА ОСНОВ

В Восточном Казахстане позади очередной сезон в растениеводстве, животноводстве, перерабатывающей и пищевой промышленности. Труженики села по давней традиции отметили свой профессиональный праздник. Это День работников сельского хозяйства, когда можно подвести предварительные итоги. Более точная, подробная статистика ожидается в первом квартале следующего года. В год 30-летия Независимости Республики Казахстан уже можно сказать, что село по-прежнему считается золотой колыбелью народа, его духовной и нравственной опорой.

Ещё с первых лет независимости Елбасы придавал большое значение развитию сельского хозяйства страны, в том числе в Восточно-Казахстанской области. Поддержка аграрного и промышленного комплекса осуществлялась не только в глобальном масштабе, на уровне республики, но и в адресном порядке доходила до отдельных областей, городов, районов и населённых пунктов. В частности до конкретного фермера, занятого на родной земле обычным, но благородным и благодарным трудом на общее благо.

Для каждого сельского труженика с давних времён наличие лошади в качестве живой тягловой силы воспринималось как признак достатка, возможности решать все проблемы и вопросы, связанные с посевом, выращиванием и уборкой урожая, обмолотом зерна, продажей муки, готового хлеба. Не говоря уже о других насущных заботах, трудах на селе, где незаменимое животное выступало верным, сильным и надёжным помощником. Недаром и поныне принято везде, даже у железных коней, подсчитывать мощность двигателя в условных лошадиных силах. Поэтому стоит ли говорить, насколько ценным и необходимым оказался для фермеров в своё время подарок Первого Президента Казахстана в виде новенького, пахнувшего свежей краской трактора.

И ещё. В чём были особенности железного коня, что был получен в дар от первого руководителя государства? По соотношению цены и качества, ремонтопригодности, надёжности его сравнивали со знаменитым автоматом Калашникова, покорившим весь оружейный мир. Признаться, достойная и адекватная оценка потребительских свойств трактора. И здесь отличная история получает не менее увлекательное и практичное продолжение, о чём надо рассказать отдельно.

По мере становления и развития сельского хозяйства Республики Казахстан, в Восточно-Казахстанской области появилась потребность в обновлении машинного парка. С этой задачей фермеры и крестьяне справлялись самыми разными способами. В частности постоянным ремонтом, восстановлением существующей техники, одновременно закупкой лучших образцов нового поколения. В том числе организацией новых производств по сборке тракторов уже непосредственно на территории республики, области. Всем известны современные колёсные тракторы самых разных модификаций, сошедшие со сборочного конвейера Семея. Выпуск востребованной продукции, сельскохозяйственной техники в других регионах страны для нужд АПК стал, в первую очередь, возможным благодаря независимости РК, реальными её плодами, взращёнными совместным трудом.

Спустя три десятилетия с момента обретения страной государственного суверенитета логично утверждать, что в образном смысле сельское хозяйство Казахстана является главной житницей и кормилицей современного общества. Одним из главных локомотивов развития отрасли АПК, движущей силой по праву считается машинно-тракторный парк, материально-техническая база фермеров и крестьян. В том числе обычный сельский труженик и его трактор, подаренный Первым Президентом. Они на себе, на своих плечах вывезли неимоверно тяжкий, но важный и нужный груз проведения реформ, перехода на рыночные рельсы. А сегодня выходят на совершенно другой уровень развития.

ВСТРЕЧА С ФЕРМЕРАМИ

В ходе многочисленных рабочих визитов Елбасы в регионы Казахстана в программу в обязательном порядке включались встречи с сельскими тружениками, общение с ними напрямую, обсуждение насущных проблем и задач. Один из подобных диалогов с Нурсултаном Назарбаевым состоялся в Глубоковском районе на базе ТОО «Опытное хозяйство масличных культур» несколько лет тому назад.

Характерно, что на встречу с Первым Президентом были приглашены представители сферы АПК Восточного Казахстана самых разных поколений. В регионе имеются прочные традиции развития полеводства, животноводства, переработки продукции сельского хозяйства. Есть также своя научно-производственная база, учебные заведения по подготовке квалифицированных кадров и специалистов. В то же время для отрасли характерны некоторые, можно сказать, уникальные направления сельской экономики, что присущи только востоку республики. Это так называемые эксклюзивные и экзотические ниши рынка, включающие в себя мараловодство, пчеловодство и другие промыслы, не имеющие аналогов в стране, ближнем, дальнем зарубежье. Их продукция давно поставляется на экспорт и приносит валютную выручку, делает Казахстан узнаваемым во всём мире, где высоко ценятся органические продукты питания.

Регион является законодателем мод в производстве и переработке разных масличных культур, преимущественно подсолнечника. Хотя в последние годы также довольно успешно осваиваются новые виды и продуктивные сорта выгодных масличных культур. Имеется в виду соя, рапс, лён и иной востребованный перечень полезных растений, пригодных для комплексной переработки и применения безотходных технологий. Причём, активно используется мировой опыт, внедряются новая техника и современные технологии. При активной поддержке акимата ВКО сейчас реализуется несколько проектов по созданию предприятий переработки маслосемян, выпуску конечной продукции в промышленных объёмах и с экспортным потенциалом.

СВЯЗЬ ПОКОЛЕНИЙ

В сельском хозяйстве, как и других отраслях, важна преемственность поколений, наличие трудовых династий. Нет более важной задачи, чем обеспечивать неразрывную связь поколений, прививать любовь и привычку к труду. С тем, чтобы не обидеть других представителей сферы АПК Восточного Казахстана, достойных упоминания, всё-таки назовём ряд известных и авторитетных имён земляков. Это представители самых различных районов и городов ВКО. Владимир Акулов, Фарид Абитаев, Василий Воропай, Ерлан Зайтенов, Мухит Тумабаев, Куаныш Сулейменов, Людмила Цыбенко, а также представители их младшего поколения – дети, которые пошли по следам родителей.

Всем известна прекрасная память Елбасы на многие имена, фамилии и лица тех, кто привлекает его внимание самоотверженным трудом, высокими производственными показателями, деловыми и человеческими качествами. При новых встречах Нурсултан Абишевич обращается уже по имени, чем всегда очень удивляет своих собеседников и вызывает тем самым уважение и признательность.

В тот самый раз аграрии и животноводы Восточного Казахстана напрямую пообщались с Елбасы, получили ответы на злободневные вопросы, зарядились позитивной энергией, придающей новый импульс в обычной работе. Каждый раз участники встречи и общения с Нурсултаном Абишевичем отмечают его отличное знание психологии людей, в целом, жизни, экономики, политики в глобальном масштабе и в тончайших деталях. Более всего привлекает казахстанцев его тонкое чувство юмора, умение разрядить обстановку или, наоборот, сфокусировать общее внимание на важных вещах, вдохновить на высокие цели и задачи.

В ходе посещений Восточно-Казахстанской области Елбасы называл её «жемчужиной в короне республики», «индустриальной гордостью страны». Крылатые фразы и изречения получали самостоятельное хождение в народе, как наиболее точно отражающие суть вещей и ситуации. И при возможности высокому гостю и руководителю часто показывали местных лошадей, к которым особая страсть и отношение. Какой казахстанец не любит быстрой езды и не ценит лошадей! Очень многие крепко держатся в седле и стараются не отставать от стремительного бега времени.

Таир Сапаргалиев

Фото из архива редакции