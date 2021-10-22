Девять десятилетий на поприще журналистики

Коллектив газеты Didar, которая отмечает в этом году своё 90-летие, поздравил Глава государства Касым-Жомарт Токаев, пожелав творческих успехов и удачи в дальнейшей работе.

Окончив факультет журналистики КазГУ, я устроился на работу в газету «Коммунизм туы» по направлению. Тогда издание отмечало 50-летие и было награждено орденом Трудового Красного Знамени. С тех пор прошло сорок лет. В те годы не было принято говорить о белых пятнах истории газеты. Только после рассвета независимости мы начали глубже изучать свой исторический путь.

Порой издание, которое в разные годы называлось «Жұмысшы», «Социалистік Алтай», «Алтай большевигі», «Коммунизм туы», переживало трудный период и в то же время продолжало усердно работать для широкой читательской аудитории. И тогда, и сейчас главной задачей Didar было трудиться на благо народа и отстаивать интересы граждан. Конечно, путь газеты не был безоблачным, редакция сталкивалась с трудностями.

Первый редактор газеты «Жұмысшы» Максут Тайшыбаев был объявлен врагом народа, а после расстрелян. В своё время он многое сделал для газеты и для рабочего народа, сумел определить курс дальнейшей деятельности издания, которому мы следуем до сих пор. Хранить светлую память о нём будем всегда и продолжим поддерживать связь с его потомками.

К счастью, по-прежнему в газете сильна преемственность поколений. Многие известные общественные деятели и талантливые писатели трудились здесь. Среди них Атина Жакетова, Жумагали Исмагулов, Шерияздан Елеукенов, Капан Камбаров, Габбас Кабышев, Жунус Ибраев, Уакап Кыдырханов, Кадирбек Сегизбаев, Оралхан Бокей, Кенес Юсупов, Кокей Сакабаев, Муслим Кумарбеков, Тургазы Нукаев, Серик Габдуллин, Хадас Наханов, Токтарбек Кызыкбаев, Капан Сапаргалиев, Капар Кабаев, Талаптан Иманбаев, Токтархан Шарипжанов, Улыкбек Есдаулет, Дидахмет Ашимханов, Галым Байбатыров, Мурат Амиренов, Ондасын Елубай, Кайырды Назырбаев, Болат Салыкбаев, Алибек Кантарбаев, Бекадиль Садибеков, Мурат Тастаганов, Галия Омарханова, Рая Кайырбаева, Гафура Сарсенбайкызы, Жумагазы Игисинов, Ермурат Бапи, Сунгат Алипбай, Муратхан Кенжеханулы.

Мы гордимся нашими коллегами, как Думан Анаш, Азамат Касым, Есимжан Нактыбайулы, Мерей Кайнарулы, Таскын Болатулы, которые получили ценный опыт во время работы в Didar и сейчас успешно продолжают свою трудовую деятельность в республиканских СМИ.

«Если подумать, на страницах газеты Didar, которая продолжает существовать на протяжении 90 лет, отражена история. Первый номер издания был опубликован под названием «Жұмысшы», после оно носило названия «Социалистік Алтай», «Алтай большевигі», «Коммунизм туы». И даже в самые сложные времена эта газета создавала летопись Востока, говорила о героических заслугах народа, поднимала дух нации. Первого редактора «Жұмысшы» Максута Тайшыбаева признали врагом народа. Позднее он был расстрелян. В разные годы редакторами газеты были Толенди Баймуратов, Мырзабек Мергембаев, Зайтун Сыздыков, Бейсек Исабеков, Бейсенгали Тайкиманов, Мукан Абугалиев, Омарбек Кайсанов, Манап Салыкбаев, Жумадиль Адильбаев – талантливые писатели и порядочные люди, сохранившие традиции издания и позволившие ему расти и развиваться», – подчеркнул одиннадцатый редактор издания Айтмухамбет Касымов, который дал научную формулировку историческому пути нашей газеты и защитил кандидатскую диссертацию по этой теме.

В 2006 году он собрал множество экспонатов и создал музей газеты Didar. Этим летом при поддержке акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова музею было выделено специальное место в Восточно-Казахстанском архитектурно-этнографическом и природно-ландшафтном музее-заповеднике. Это означает, что в истории газеты открылась новая светлая страница.

Мы не забыли ни одного журналиста, когда-либо работавшего в нашей редакции за все эти 90 лет. В сборниках «Тарихи жол», «Шығыс Қазақстанның шынайы шежіресі», которые были изданы в типографии «Шығыс ақпарат» в разные годы, немало сказано о всех главных редакторах, журналистах, общественных корреспондентах газеты. Некоторые из писателей делились собственными воспоминаниями в этих книгах.

Вместе с возрождённым за годы независимости сознанием возрождается и Didar. Благодаря свободе слова и мысли мы сделали главными темами историю страны, знание языка, целостность менталитета и религии, духовные ценности и воспитание подрастающего поколения. Начали писать летопись нашей независимости, взялись за новые проекты. В прошлом году масштабно отметили юбилей великого поэта и мыслителя Абая Кунанбайулы. Получили духовную пищу и вместе с нашими читателями осознали, что все мудрые изречения известного философа актуальны и в нынешнее время.

В сегодняшнем материале, посвящённом юбилейной дате, хотелось бы особо отметить творческий труд писателя-публициста Нуржана Куантайулы, который с 2009 года на протяжении шести лет руководил медиахолдингом «Шығыс ақпарат» и привнёс положительные изменения в содержание и макет Didar.

Активизировалась деятельность наших общественных корреспондентов. Ежегодно в редакцию поступает более четырёх тысяч писем. «Алаштан шыққан алғашқылар», «Қағаз бетіндегі айтыс», «Сөзіне сүйсінсең, өзіне құл боласың», «Көнерген сөз көмбесі», «Адамның кейбір кездері – көңілде алаң басылса…», «Ауылдың айтқыштары», «Айтылмай кеткен ақындар», «Біздің балуан: танылмай қалған тарландар» и многие другие рубрики были тепло приняты читателями.

Помимо серий материалов о литературе, культуре, искусстве, мы выпускаем полосы, которые предназначены для представителей всех возрастных категорий. Также продолжаем работу рубрики «Didar-дың қонағы», в рамках которой журналисты находят в разных уголках страны талантливых людей, общественных деятелей, поэтов и писателей, композиторов, певцов, спортсменов-выходцев из Восточного Казахстана и берут у них интервью. Надеюсь, в будущем мы ещё не раз порадуем свою аудиторию новыми и интересными проектами. Творческого потенциала для выполнения этой задачи у коллектива газеты достаточно.

В каждом номере наши журналисты, продолжающие путь старшего поколения, знакомят читателей с главными событиями, произошедшими в регионе. Нужно сказать, что мы гордимся тем, что в нашей редакции работают три поколения журналистов. Все наши коллеги талантливые, образованные и квалифицированные. Читая их статьи и интервью, можно погрузиться в социально-экономическую, общественно-политическую, культурно-духовную жизнь страны и области.

Огромную работу выполняют верстальщики, корректоры, фотокорреспонденты, которые вместе с ответственным секретарём создают газету.

Приятно, что наш труд получает высокую оценку. Редакция газеты Didar была удостоена гранта Президента в области печати, а также премии «Алтын жұлдыз» Академии журналистики Казахстана.

Уважаемые читатели, 90-летие Didar – это и ваш праздник. Ведь наша главная опора – читательская аудитория. В рамках юбилейной даты мы планировали объехать все районы и сёла области и организовать массовые встречи с читателями. Однако нашей задумке помешали пандемия коронавирусной инфекции, охватившая весь мир, и, как следствие, карантинные ограничения.

Тем не менее отрадно, что читатели пишут нам множество писем и направляют свои искренние поздравления. Ведь нет ничего важнее, чем поддерживать друг друга в такой непростой момент, как сейчас.

За 90 лет мы предоставили вниманию читателей 18131 номер газеты. Пусть спустя годы Didar отпразднует вековой юбилей, а главной нашей темой останется хроника независимости.

Уалихан Токпатаев, главный редактор газеты Didar

Перевод Гульжан Естаевой

Фото Тлеубека Шаяхмета

УВАЖАЕМЫЙ КОЛЛЕКТИВ ГАЗЕТЫ DIDAR!

Поздравляю вас с 90-летним юбилеем газеты, который совпал с 30-летием Независимости нашей страны.

Газета, впервые изданная ещё в прошлом веке в Риддере под названием «Жұмысшы», за свою девяностолетнюю историю прошла большой путь, наполненный успехами и преодолением трудностей. Издание, название которого неоднократно менялось, сохраняет преемственность редакционной политики, имеет свои традиции, сложившиеся за долгие годы работы, а главное – широкую читательскую аудиторию. Сегодня газета DIDAR имеет высокий статус и занимает особое место в информационном потоке региона.

Редакция газеты DIDAR, во главе которой стояли такие известные писатели, как Шерияздан Елеукенов, Кенес Юсупов, Оралхан Бокей, Дидахмет Ашимханулы, всегда славилась своими талантливыми журналистами. Доказательством тому служат страницы этого издания, сохранившие подлинную историю Востока страны.

Желаю коллективу газеты DIDAR всегда показывать пример реализации информационной политики, направленной на развитие Независимого Казахстана, принципов «слышащего государства», отвечая на запросы читателей. Всем журналистам – творческих успехов, вдохновения.

Даниал Ахметов, аким Восточно-Казахстанской области