Детям вход бесплатный

Хоккейный клуб «Торпедо» по согласованию с руководством Восточно-Казахстанской области принял решение об отмене платы за занятия хоккеем в группах набора детско-юношеской хоккейной школы.

В октябре 2018 года ВКО СДЮШОР по хоккею с шайбой была передана в структуру хоккейного клуба «Торпедо». Группы набора (дети до 9 лет) занимались на платной основе. По заявлению руководства клуба, эти средства направлялись на оплату труда детских тренеров.

В настоящее время, принимая во внимание непростую финансовую обстановку, вызванную пандемией, было принято решение отменить плату за занятия хоккеем в ДЮСШ. При этом клуб продолжит обеспечивать экипировкой детей из малообеспеченных и многодетных семей. Для этого приобретено 560 комплектов игровой формы.

Напомним, что с 2018/2019 сезона все расходы на поездки в рамках чемпионата Казахстана (группа «А») и первенства России (группа «А») взял на себя хоккейный клуб. Если раньше учебное заведение было вынуждено обращаться за помощью к родителям из-за нехватки финансирования, то теперь команды, участвующие в соревнованиях в группе «А» (группа сильнейших), будут ездить в другие города за счет ХК «Торпедо».

– Была разработана и внедрена система премирования детских тренеров за результаты по итогам туров в чемпионате Казахстана, – сообщила пресс-служба ХК «Торпедо». – За первое место – 75% прибавка к заработной плате, за второе – 50 % и за третье место – 25 %. Это стимулировало тренеров более качественно подходить к учебно-тренировочным занятиям по системе «Красная машина».

В сезоне 2019/2020 клуб выплачивал ежемесячные стипендии 25 наиболее одаренным и перспективным хоккеистам молодежной команды «Торпедо-Жастар», тем самым стимулировал молодых спортсменов повышать уровень своего мастерства.

В предстоящем сезоне продолжится практика бесплатного предоставления льда для занятий хоккеем и массовых катаний воспитанникам детских домов и организациям, объединяющим людей с ограниченными возможностями.

Камила Ботагамитова

Пресс-служба ХК «Торпедо»