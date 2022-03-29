Как развивать поэтический талант у детей? Как помочь им стать успешными? Секретами поделилась поэтесса из Белоусовки Любовь Юркова.

В Восточно-Казахстанской областной детско-юношеской библиотеке прошла литературная гостиная «Детства босоногого лёгкие следы», посвящённая Любови Юрковой и её талантливым воспитанникам.

Мероприятие, на котором прозвучали стихи в авторском исполнении гостьи и её учеников, состоялось в рамках Года детей в Казахстане.

Поэт, редактор, литературный критик, член Восточно-Казахстанского областного литературного объединения «Звено Алтая», Всемирной корпорации писателей. Это всё о Любови Юрковой.

Героиня повествования 44 года посвятила работе в школе, преподавала русский язык и литературу. О таких педагогах говорят: «Учитель от Бога». Её знают и уважают тысячи школьников. Многие благодаря ей выбрали профессию учителя и журналиста и трудятся не только в нашей стране, но и за рубежом.

Поэтический талант Любови Юрковой проявился ещё в детстве, однако профессионально заниматься творчеством она начала в 2011 году. Тематика стихотворений разнообразная: любовная, военная лирика, детские стихи. На многие поэтические произведения даже пишут романсы. Любовь Юрьевна скромно отмечает, что возможность творить – это дар неба, а она лишь посредник…

Особое место в творчестве поэта занимают детские поэтические произведения. Писать их сподвигла внучка Ульяна. К слову, она нередко является главной героиней.

– Подарила внучке краски для рисования и кисти, – поделилась Любовь Юркова. – Пока на кухне пекла булочки, она выкрасила язык зелёным цветом. Я написала стихотворение «Кисточка с раскраскою». Ещё один стих родился, когда Ульяна вышла на прогулку. В тот день светило яркое солнце, она прикрывалась от него ладошкой. Так появилось стихотворение «Я возьму в ладошки лето».

К слову, поэт уже выпустила несколько сборников стихотворений, один из них детский с одноимённым названием «Я возьму в ладошки лето».

Помимо того, что Любовь Юркова сама пишет стихотворения, она помогает талантливым детям и поэтам-землякам публиковать свои произведения не только в нашей стране, но и за рубежом. Она создала республиканский литературный чат «Поэзия – властитель языка», а также стала инициатором детского литературного конкурса «Янтарных слов капель», в котором приняли участие свыше 200 детей со всего Казахстана.

– Мы должны быть ответственными за всё, что происходит в этом мире, – подчеркнула Любовь Юркова. – Нужно оберегать детские души от негатива, пробуждать в них любовь к чтению и, возможно, поэтический талант. На самом деле это вовсе не сложно. Нужно вовлекать ребёнка в творчество своим примером. Ему нужен лишь толчок, а дальше он сам будет создавать прекрасное. Может быть, и свяжет с этим жизнь…

У Любови Юрьевны отлично получается быть наставником для многих талантливых ребят Восточно-Казахстанской области. Благодаря ей они участвуют в республиканских и международных литературных конкурсах, завоевывают призовые места, печатаются в республиканских и зарубежных изданиях. Но самое главное – они раскрывают свои таланты и способности…

Татьяна Кравченко

Фото Аяужан Утеулиновой