Детский взгляд на экологию

В регионе проходит конкурс плакатов и видеороликов «Табиғатты аяла» среди школьников 5–8 классов общеобразовательных школ, приуроченный ко Всемирному дню охраны окружающей среды.

Ежегодно пятого июня всё прогрессивное человечество отмечает Всемирный день охраны окружающей среды. Именно в этот день в 1972 году состоялась первая Специальная сессия ООН, известная как Стокгольмская конференция. Её участники обсуждали вопросы окружающей среды и рассматривали меры по решению насущных экологических проблем. Конференция признала «право человека на свободу, равенство и достойные условия жизни в окружающей среде такого качества, которое позволяет ему вести достойную и благополучную жизнь, а также нести фундаментальную ответственность за охрану и улучшение окружающей среды на благо нынешнего и будущих поколений».

Ежегодно проводимое под руководством Программы ООН по окружающей среде мероприятие превратилось в крупнейшую глобальную экологическую платформу, на которой миллионы людей со всего мира участвуют в защите планеты. В этот день традиционно проводятся конференции, круглые столы, форумы и презентации, а также выставки детских рисунков, уборка парков и посадка деревьев, прочие акции, призванные привлечь внимание людей к проблемам окружающей среды.

По случаю празднования Всемирного дня охраны окружающей среды областное Управление природных ресурсов и регулирования природопользования, Управление образования ВКО совместно с Филиалом ОЮЛ КАРЭИ «ECOJER» проводят конкурс плакатов и видеороликов «Табиғатты аяла» среди учащихся 5–8 классов общеобразовательных школ.

– Целью конкурса является активное вовлечение детей в охрану окружающей среды и сохранение биоразнообразия, привлечение внимания к проблемам и поискам их решений в области экологии, – пояснили в профильном управлении.

По результатам победители будут награждены дипломами и ценными призами.

С условиями и итогами конкурса можно ознакомиться на официальном интернет-ресурсе Управления природных ресурсов и регулирования природопользования ВКО.

Татьяна Кравченко