Детский взгляд на взрослые проблемы

Проекты по улучшению жизни на селе презентовали школьники Восточного Казахстана.

В онлайн-режиме прошёл областной этап республиканского конкурса детских социальных инициатив «Балалар бастауы – 2021», посвящённый юбилею Независимости РК.

Организаторами выступили Управление образования ВКО и региональный научно-методический центр развития одарённости и дополнительного образования «Дарын». В конкурсе участвовали учащиеся общеобразовательных и специализированных школ, а также ученики интернатных учреждений, дети с особыми потребностями в возрасте 11–18 лет.

– Детские проекты, представленные на конкурсе, охватывают широкий спектр направлений деятельности. Это изучение и сохранение истории малой родины, решение проблем экологии, исследование и сохранение сакральных мест и памятников культуры, традиций, языка, литературы, музыки и другое, – рассказали в центре «Дарын».

Темы для исследований ребята выбирали разнообразные – вред и польза шоколада, волонтёрство, переработка отходов, использование альтернативных источников энергии, помощь бездомным животным и многие другие.

К примеру, ученица пятого класса Анастасия Амельченко презентовала свой проект по утилизации бытовых отходов города Алтай.

– Где бы ни находился человек и чем бы ни занимался, он всегда оставляет после себя мусор. Утилизация отходов, пожалуй, главная проблема современного человечества, – говорит Анастасия. – Цель моего проекта заключается в выявлении наиболее оптимального способа утилизации бытовых отходов для Алтая. В результате исследования стало известно, что таковым является компостирование. Считаю, что данный способ поможет нам сохранить наш город чистым и красивым.

Интересных идей, затрагивающих актуальные проблемы, было много.

Исследования юных конкурсантов оценивало компетентное жюри – учёные ведущих вузов региона, представители местных исполнительных органов, партии Nur Оtan. По их решению дипломами первой степени награждены Нұрбек Ильясов и Шырай Хамит (средняя школа села Акший Аягозского района), Бекжан Токтамысов и Ернұр Нұржанұлы (областной специализированный лицей «Білім-инновация» города Усть-Каменогорска).

Второе место разделили Милана Бобб из Бородулихинского района, Жұпар Елеусызова – Урджарский район, Анастасия Амельченко – г. Алтай, Арман Уралбеков – областная специализированная IT-школа-лицей г. Усть-Каменогорска, а также Ақбота Қадоллаева, Аружан Думанова, Нұрай Калелова, Сая Амангелдинова, представлявшие Аягозский район.

Дипломы третьей степени получили 15 конкурсантов. Это Дидар Абушахман, Нұрай Хасенова, Жұпар Какенова, Анна Ерёмина, Ақжан Тұғырова, Айзере Әсетқызы, Еркежан Кокпаева, Диана Жолдыбаева, Лейла Ахметова, Руслан Маамиев, Алишер Кабдулдинов, Мадина Аманкелдинова, Шыңғыс Жайлауғазы, Томирис Рымхан, Балнұр Ермекқызы.

– Для детей участие в подобных конкурсах очень важно и полезно, ведь они учатся искать новую информацию, анализировать данные и делать выводы, – подчеркнула член жюри, старший преподаватель кафедры истории Казахстана ВКУ имени С. Аманжолова Аяулы Булгынбаева.

Как отметили организаторы, лучшие проекты будут рекомендованы для публикации в сборнике социальных проектов «Балалар бастауы – 2021».

Бахыт Сарсембаева, Гульжан Естаева

Фото ВК РНПЦ «Дарын»