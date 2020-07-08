Детский взгляд на творчество поэта

В Усть-Каменогорске подвели итоги областной детской выставки-конкурса изобразительного искусства «Творчество Абая глазами детей».

Подобные мероприятия с участием одаренных школьников в Восточно-Казахстанском музее искусств проводятся регулярно. Несмотря на все сложности, этот год не стал исключением. Однако подведение итогов организаторам пришлось провести в онлайн-формате.

– Мы хотели познакомить детей с историей родной земли при помощи изобразительного искусства, – отметила директор музея Бекайым Уябаева. – В этом году конкурс прошел на высоком уровне, мастерство детей поражает. К тому же тема заявлена весьма сложная – жизнь и творчество поэта, просветителя Абая Кунанбайулы.

Для участия в нем отобрали только авторские произведения, исключающие элементы копирования работ известных художников. В результате в выставочных залах ВКМИ представили 86 конкурсных работ от 77 авторов в возрасте от восьми до 16 лет из Тарбагатайского, Глубоковского, Жарминского, Уланского районов, а также из Усть-Каменогорска и Риддера.

По словам сотрудников музея, экспозиция радует разнообразием жанров, свойственным детскому творчеству многоцветьем и смелостью в подаче образов. В нее вошли 28 портретов Абая Кунанбайулы. Не каждый взрослый состоявшийся художник отважится изобразить великого поэта, а дети справились с этой задачей на «отлично». Стоит отметить, что большинство мастеров кисти видят нашего известного земляка в облике старца, в то время как конкурсанты решили изобразить его в более юном возрасте.

– Мне очень понравились работы участников. Каждый из них по-своему постарался раскрыть образ поэта и философа, используя живопись, графику и декоративное искусство, – поделился мнением художник Есбол Нурсадыков.

Ярко представлен жанр иллюстрации. Творческих ребят привлекли пейзажная и любовная лирика Абая, его переводы басен Ивана Крылова. Также обращают на себя внимание произведения сложного сюжетного жанра. Помимо традиционных живописных и графических работ на участие в конкурсе были заявлены скульптуры и экспонаты декоративно-прикладного искусства. Неудивительно, что жюри нужно было приложить немалые старания, чтобы выбрать наилучшие творения.

– Конкурс замечательный, все работы сильные и интересные, – сказал член Союза художников РК Виктор Калинин. – Подобные творческие состязания нужно организовывать чаще. Это стало бы хорошим стимулом для ребят.

По результатам поощрительные призы и сертификаты получили двенадцать участников. Третье место заняли шесть конкурсантов, а на втором расположились восемь начинающих мастеров. Первое место жюри присудило Веронике Ларионовой (Риддер), Разие Токымбай (Усть-Каменогорск), Айганым Макижановой (Тарбагатайский район), Юлии Козел (Риддер), Сулубай Женисбек (Жарминский район), Инкар Бауыржанкызы (Уланский район).

Обладателем Гран-при стала Айгерим Муратова из Тарбагатайского района. Преподавателей, оказавших победителям конкурса поддержку при подготовке, наградили благодарственными письмами и памятными сувенирами.

Гульжан Естаева