Театр

Детский смех и аплодисменты

24.03.2022
720

Гастроли Восточно-Казахстанского областного русского драматического театра в Риддере в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» прошли при аншлаге, а его спектакли для кого-то стали даже приятным открытием.

Первыми сценическую версию «Играем Пушкина» увидели юные спортсмены Республиканской специализированной школы-гимназии-колледжа олимпийского резерва. Красивые истории о любви, изящный пушкинский слог и мастерская игра актёров покорили сердца будущих чемпионов. Кто-то даже признавался, что ранее не испытывал подобных эмоций!

А уже вечером труппе рукоплескали в городском Дворце культуры Риддера.

На следующий день артисты устроили весёлый праздник для самых искренних и непринуждённых зрителей города. Ребятишки завороженно смотрели на сцену, где разворачивались увлекательные приключения братьев сказки «Три поросёнка» С. Михалкова.

Детский смех и дружные аплодисменты не смолкали в зрительном зале Дворца культуры во время двух спектаклей и ознаменовали Год детей в Казахстане.

В целом за два дня гастролей в Риддере спектакли Восточно-Казахстанского областного русского драматического театра смогли посмотреть около 2000 человек.

Дарья Волкоедова

Риддер

24.03.2022
720

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