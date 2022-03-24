Детский смех и аплодисменты

Гастроли Восточно-Казахстанского областного русского драматического театра в Риддере в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» прошли при аншлаге, а его спектакли для кого-то стали даже приятным открытием.

Первыми сценическую версию «Играем Пушкина» увидели юные спортсмены Республиканской специализированной школы-гимназии-колледжа олимпийского резерва. Красивые истории о любви, изящный пушкинский слог и мастерская игра актёров покорили сердца будущих чемпионов. Кто-то даже признавался, что ранее не испытывал подобных эмоций!

А уже вечером труппе рукоплескали в городском Дворце культуры Риддера.

На следующий день артисты устроили весёлый праздник для самых искренних и непринуждённых зрителей города. Ребятишки завороженно смотрели на сцену, где разворачивались увлекательные приключения братьев сказки «Три поросёнка» С. Михалкова.

Детский смех и дружные аплодисменты не смолкали в зрительном зале Дворца культуры во время двух спектаклей и ознаменовали Год детей в Казахстане.

В целом за два дня гастролей в Риддере спектакли Восточно-Казахстанского областного русского драматического театра смогли посмотреть около 2000 человек.

Дарья Волкоедова

Риддер