В каждом регионе Казахстана появятся уполномоченные по правам ребёнка, к которым смогут обратиться за помощью и дети, и родители.

Как сообщает пресс-служба Министерства просвещения РК, детские омбудсмены будут рассматривать обращения по нарушениям прав и законных интересов ребёнка, жалобы на действия или бездействие со стороны местных исполнительных органов и других организаций. Также они будут участвовать в продвижении законопроектов по решению проблем в сфере охраны и защиты детства.

У уполномоченных по правам ребёнка будет беспрепятственный доступ в госорганы и организации образования, здравоохранения, культуры, спорта и социальной защиты населения. Стоит отметить, работать они будут на общественных началах.

– По постановлению Правительства сейчас во всех областях и городах республиканского значения вводится эта должность. Региональные уполномоченные по правам ребёнка назначаются акимами областей и городов республиканского значения. Основные критерии при отборе региональных уполномоченных по правам ребёнка – это опыт работы кандидата в сфере детства, в неправительственных организациях или общественная деятельность, – пояснила заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Элина Паули.

По её словам, при назначении также учитывается, какой вклад внёс претендент в защиту прав детей.

– Это должны быть уважаемые и признаваемые в регионе лица, имеющие опыт по защите прав детей, и лица со своей позицией, – подчеркнула Элина Паули.

Отметим, в семи регионах уже назначили уполномоченных по правам ребёнка. Среди них руководители неправительственных организаций, общественных объединений и адвокаты.

На должность уполномоченного по правам ребёнка в Восточно-Казахстанской области назначена профессиональный медиатор, преподаватель ВКУ им. С. Аманжолова Аксана Каленова. Также она будет выполнять функции советника акима области.

– Крайне ответственная и сложная работа. Благодарю за оказанное доверие. Буду рада услышать рекомендации по организации эффективного функционирования данного института. Призываю к сотрудничеству активных граждан и институты гражданского общества в сфере защиты прав детей, – написала на своей странице в Facebook Аксана Каленова.

Гульжан Естаева