Сотрудники Иртышского ОП УП города Усть-Каменогорска подвели итоги двух дней республиканского оперативно-профилактического мероприятия «Дети в ночном городе».

С 27 июня в областном центре стартовало ОПМ «Дети в ночном городе». Оно направлено на профилактику правонарушений среди несовершеннолетних, а также недопущение нахождения детей и подростков без сопровождения законных представителей в ночное время в развлекательных заведениях и вне жилых помещений.

В результате только за два дня ОПМ за нарушение по статье 442-2 КРКоАП (Нахождение несовершеннолетних без сопровождения законных представителей вне жилища) к ответственности привлечено более 10 родителей. По статье 127 КРКоАП (Невыполнение родителями или другими законными представителями обязанностей по воспитанию детей) составлен один протокол.

Двое несовершеннолетних задержаны за распитие спиртных напитков. В Центр адаптации несовершеннолетних помещены пять подростков. Также зафиксирован один факт продажи спиртных напитков несовершеннолетним. Сотрудниками ювенальной полиции Иртышского ОП поставлены на учёт двое подростков.

– В период ОПМ работа по профилактике и выявлению правонарушений и преступлений среди несовершеннолетних максимально усилена, – отметил начальник УП города Усть-Каменогорска полковник полиции Андрей Мула. – Рейды будут проводиться каждый вечер, в выходные и будние дни.

Ерик Абитов