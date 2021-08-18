COVID-19

Держим руку на пульсе

18.08.2021
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В Усть-Каменогорске и Семее в выходные и праздничные дни не ходит общественный транспорт.

Это вынужденная мера необходима, чтобы сократить контакт между людьми, прервать цепочку инфицирования и тем самым снизить распространение коронавируса.

На очередной сессии областного маслихата аким ВКО Даниал Ахметов отметил, что борьба с коронавирусом находится на особом контроле. Тем не менее, ситуация остаётся тревожной и расслабляться ещё рано.

Восточный Казахстан находится в «красной» зоне. 41 процент от общего числа заболевших – в Семее, 34 процента – в Усть-Каменогорске. Растёт заболеваемость в Риддере, Глубоком и Уланском районе.

Поэтому, учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию, в выходные дни движение общественного транспорта внутри городов и населённых пунктов приостановлено. Эта крайняя мера предпринята для того, чтобы вывести область из «красной» зоны.

– Будет жёстко контролироваться работа общепита, – сообщил Даниал Ахметов. – Поскольку, как показывает статистика, массовые мероприятия приводят к массовым заражениям. Поэтому бизнесу необходимо контролировать свои объекты.

Также глава региона проинформировал о хороших результатах вакцинации в области. Свыше 325 тысяч жителей ВКО получили оба компонента прививок. Ежедневно вакцинируются порядка 13 тысяч человек.

В области действуют 39 инфекционных стационаров.

– Мы готовы обеспечить дополнительно 1800 койко-мест, – заключил аким области. – В наших больницах самая низкая загруженность по республике. Но, ещё раз повторю, ни в коем случае нельзя расслабляться.

Ерик Абитов

Фото из открытых источников

18.08.2021
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