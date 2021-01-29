Держим руку на пульсе

После нескольких месяцев напряжённой работы по профилактике и борьбе с пандемией COVID-19 Восточный Казахстан добился значительных результатов. В декабре прошлого года заболеваемость коронавирусом по сравнению с ноябрём сократилась в шесть раз.

Об этом рассказал на онлайн-пресс-конференции заместитель руководителя Управления здравоохранения Владимир Ли. Он напомнил, что с начала ноября регион находился в «красной» зоне, 2 декабря область перешла в «жёлтую» зону, а с 18 декабря эпидемиологическая ситуация стабилизировалась, и Восточный Казахстан вошёл в «зелёную» зону, в которой находится по сей день.

На сегодня всего по ВКО зарегистрировано 19,8 тысячи случаев заболевания коронавирусом, из них 13,5 тысячи – с клиническими проявлениями, 6,3 тысячи – бессимптомно. На контроле находится 738 очагов инфекции и около двух тысяч контактных лиц.

По словам Владимира Ли, сейчас развернуто 3,5 тысячи инфекционных коек, в том числе 319 реанимационных и 490 карантинных.

– По поручению акима области Даниала Ахметова мы также провели анализ и проработали механизм резервного разворачивания коек, где подготовлена почти двойная норма, до семи тысяч коек, – отметил заместитель руководителя Управления здравоохранения.

На сегодняшний день в инфекционных стационарах находятся 238 пациентов, один из них – в крайне тяжёлом состоянии, 15 – в тяжёлом и 222 – в среднетяжёлом состоянии. В карантинных стационарах размещены шесть человек. Показатель занятости коечного фонда для больных COVID-19 по области составил шесть процентов.

Владимир Ли привёл статистику выздоровевших пациентов. Так, по области выписаны из больницы почти

11 тысяч человек. Амбулаторное лечение закончили свыше шести тысяч человек. Более пяти тысяч пациентов вылечились от ковидной пневмонии. В регионе зарегистрировано 325 летальных случаев от коронавируса, и 100 – от пневмонии.

– Восточный Казахстан располагает 22 ПЦР-лабораториями мощностью до 14 тысяч исследований в сутки и 18 КТ-кабинетами, которые работают круглосуточно. Всего методом ПЦР обследовано более 500 тысяч человек, – сказал Владимир Ли. – Учитывая тот факт, что во многих случаях заболевание протекает в лёгкой форме или средней степени тяжести, лечение таких пациентов проводят врачи организаций первичной медико-санитарной помощи. Действуют мобильные бригады, которые с выездом на дом проводят осмотры, делают назначения, следят за состоянием пациентов до их полного выздоровления, а также осуществляют забор биологического материала для проведения ПЦР-тестирования и обеспечивают выдачу лекарственных препаратов.

При условии полной загруженности коек в стационарах в области имеются запасы медикаментов на один месяц. Создан стабилизационный фонд лекарственных средств повышенного спроса и средств индивидуальной защиты.

НОВЫЙ ШТАММ

По данным Всемирной организации здравоохранения, в сентябре прошлого года в Великобритании был обнаружен новый штамм коронавируса. Позднее мутация COVID-19 зафиксирована ещё в 40 странах мира.

Владимир Ли отметил, что в Казахстане пока не выявлен британский штамм КВИ, однако подготовка к возможному его появлению ведётся.

– Этот штамм отличается более высокой скоростью распространения, но не более опасен, чем другие варианты вируса. Пока нет признаков того, что новый вариант приводит к более тяжёлому течению болезни или более высокой смертности. Также ничто не указывает на то, что штамм может быть менее восприимчив к вакцинации, – сказал заместитель руководителя Управления здравоохранения.

Кроме того, он отметил, что пока неизвестно, будет ли усилен карантин в случае регистрации первого заражения новым штаммом.

ВАКЦИНАЦИЯ

Напомним, вакцинация от коронавируса стартует 1 февраля по всему Казахстану. В нашем регионе полным ходом идёт подготовка. Владимир Ли рассказал, что 26 января Министерство здравоохранения провело обучение медицинских работников по вопросам вакцинации.

– При Управлении здравоохранения создана рабочая группа, которая займётся подготовкой и организацией процесса. Прививки против COVID-19 будут проводить в организациях первичной медико-санитарной помощи, то есть в поликлиниках, к которым прикреплены жители области по месту жительства. В организациях имеются прививочные кабинеты и специалисты, занимающиеся вакцинацией, – отметил Владимир Ли.

Кроме того, он напомнил, что выделено шесть этапов вакцинации, которые расписаны по месяцам. На первом этапе прививку от коронавируса получат медицинские работники стационаров, скорой медицинской помощи, отделения реанимации, сотрудники санитарно-эпидемиологической службы. По словам Владимира Ли, на данном этапе планируется вакцинировать около 100 тысяч человек.

Дарья Антон