Держим руку на пульсе 

На заседании Общественного совета Восточно-Казахстанской области рассмотрены актуальные вопросы, касающиеся правопорядка, качества оказания государственных услуг и изменения бюджетного планирования.

На 1 млрд 300 млн тенге упал доход бюджета области в этом году. Всему виной, по словам председателя областного Общественного совета Владимира Головатюка, – ограничительные меры, введённые в период пандемии.

– В связи с карантином доходы людей упали, это удручающий факт, – отметил он. – Но для того чтобы регион смог вернуться к нормальной жизни, необходимо строжайшее соблюдение санитарно-гигиенических требований. Сегодня мы наблюдаем низкую дисциплинированность людей на всех уровнях, большинство даже не носят маски. Усилить контроль за соблюдением масочного режима должны, прежде всего, сотрудники правоохранительных органов. Полиции, конечно, в этом нужна помощь общественности.

Как пояснил заместитель начальника управления местной полицейской службы Асет Утепов, в регионе регулярно проводятся совместные рейды по объектам торговли, пунктам общественного питания, а также в общественном транспорте. На сегодня зафиксировано свыше трёх тысяч нарушений санитарно-эпидемиологических правил.

Также представитель местной полиции отчитался перед общественностью региона, как участковые инспекторы полиции взаимодействуют с населением, сообщил о криминогенной обстановке в области и о том, как соблюдаются права лиц, находящихся под стражей.

– Криминогенная обстановка на территории области стабильна и характеризуется существенным снижением преступности на 25,5 процента, – озвучил статистику Асет Утепов. – Сократилось количество преступлений, связанных с причинением тяжкого вреда здоровью, изнасилованием, разбоем, грабежами, хулиганством, кражей чужого имущества и других преступлений. Снижен уровень преступности в общественных местах, рецидивной, в состоянии опьянения и среди несовершеннолетних.

Кроме того, органам правопорядка удалось улучшить на 7 процентов общую раскрываемость преступлений, сохранить достаточно высокий уровень раскрытия особо тяжких и тяжких видов преступлений. Активно ведётся работа по противодействию наркопреступности. Всего выявлено 170 наркопреступлений, в том числе 141 факт сбыта наркотических препаратов. Изъято 222 кг различных наркотических веществ, из них около четырёх кг психотропных. Перекрыто шесть каналов поставки запрещённых средств, преимущественно из южных регионов страны.

Что касается содержания арестованных лиц в условиях специальных учреждений, то на сегодняшний день в регионе действуют 18 изоляторов временного содержания. В целях приближения условий содержания заключённых к международным стандартам камерная площадь в учреждениях приведена к нормам санитарных требований – на одного человека не менее 2,5 квадратных метра. Спецконтингенту предоставляются все необходимые условия для проживания.

– С момента создания в Казахстане национального превентивного механизма по предупреждению пыток и других жестоких обращений и наказаний Департаментом полиции и территориальными ОВД приняты меры по улучшению ситуации с соблюдением прав человека в специальных учреждениях, – отметил Асет Утепов. – Также поддерживается общее санитарное состояние, систематически проводятся косметический и текущий ремонты, оказывается медико-санитарная помощь и так далее. Однако для улучшения условий содержания заключённых в специальных учреждениях ощущается нехватка финансирования.

По его словам, не всегда решение проблем зависит от полицейских. Так, на проведение текущих и капитальных ремонтов денежные средства из местного бюджета не выделяются. Проводимые ремонтные работы осуществляются за счёт экономии средств территориальных подразделений полиции.

Второй вопрос, рассмотренный на заседании, касался качества оказания государственных услуг населению. Директор Департамента «Центр обслуживания населения – филиал НАО «Государственная корпорация «Правительство для граждан по ВКО» Азамат Есембулов сообщил, что в Восточно-Казахстанской области всё больше госуслуг оказывается населению в электронном виде.

С мая этого года приём документов в отделах по обслуживанию населения осуществляется только по тем государственным услугам, которые не переведены в электронный формат. В настоящее время это порядка 106 услуг. Несмотря на это, работники госкорпорации «Правительство для граждан» консультации дают в полном объёме и по всем услугам, оказываемым госкорпорацией.

На постоянной основе ведётся популяризация государственных услуг, оказываемых посредством веб-портала Электронного правительства. На сегодняшний день его усовершенствование составляет около 80 процентов от общего количества оказываемых услуг, что в свою очередь сокращает время ожидания и оформления результата государственной услуги.

– Мобильные ЦОНы, выезжавшие в отдалённые населённые пункты, в прошлом году оказали свыше 22 тысяч услуг, за истёкший период этого года – около 13 тысяч. В прошлом году было оказано порядка 1500 услуг гражданам с ограниченными возможностями здоровья с выездом на место их проживания, за восемь месяцев этого года – практически столько же. Отмечу, что в Центрах обслуживания населения работает 61 сотрудник с различной степенью инвалидности, – сообщил директор департамента.

Представители Общественного совета отметили общую тенденцию улучшения качества оказания государственных услуг. Это, в свою очередь, повышает доверие общества к институтам государства.

В ходе заседания был рассмотрен ряд других вопросов, обсуждение которых послужило основой для дальнейшей деятельности Общественного совета.

Бахыт Сарсембаева