Держим на контроле

В акимате Бородулихинского района подвели итоги работы за текущий год в сфере ЖКХ и автомобильных дорог и поделились планами на 2023 год.

По информации районного отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, в 2022 году на территории района успешно реализован ряд проектов по среднему и текущему ремонту автомобильных дорог. Кроме того, проведена своевременная подготовка к отопительному сезону 2022-2023 года.

Так, выполнен средний ремонт подъезда к пункту пропуска «Жезкент» на границе с РФ, текущий ремонт автомобильной дороги «Подъезд к с. Буркотово» и средний ремонт автомобильной дороги «Подъезд к районной больнице» в селе Бородулиха.

Также в рамках проекта «Ауыл – ел бесігі» завершён ремонт дорог в нескольких населённых пунктах. В селе Петропавловка сделан средний ремонт и уложено гравийное покрытие на двух участках дорог протяжённостью 9,1 км и 6,3 км, а также уложено асфальтовое покрытие на дороге протяжённостью 5,2 километра. В селе Ивановка проведён средний ремонт 850 метров дороги на улице Молодёжная.

Особое внимание уделяется зимнему содержанию дорог. На это выделено 58 миллионов тенге. Денежные средства равномерно распределены между поселковыми и сельскими округами, заключены 32 договора с подрядными организациями по очистке и вывозу снега.

По данным профильного отдела, зимнюю очистку 337 км улиц населённых пунктов и дорог районного значения осуществляют 53 единицы снегоуборочной техники. Это один автогрейдер, один навесной шнекоротер, 20 колёсных тракторов, 18 погрузчиков, 13 тракторов К-700.

По территории Бородулихинского района проходит 96 километров дорог республиканского значения и 285 километров дорог областного значения. На дорогах областного значения имеются снегозадерживающие щиты на автодорогах «Дмитриевка – Бородулиха – Шемонаиха», «Семей – граница РФ – Воскресеновка – Петропавловка – Шелехово – Бель-Агаш – Дмитриевка», «Семей – граница РФ – Новопокровка – Петропавловка – Зубаир – граница РФ», «Бородулиха – Жезкент».

В районе действуют восемь АЗС в сёлах Бородулиха, Новая Шульба, Песчанка, Жезкент, Дмитриевка, Коростели и Бель-Агаш.

– Вопрос обеспечения бесперебойного безопасного дорожного движения на дорогах районного значения находится на постоянном контроле, – заверили в акимате района.

Как отметили в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог, на 2023 год также запланированы работы по среднему ремонту автомобильных дорог и улиц. Будут реализованы проекты «Подъезд к селу Буркотово» 19 километров, «Подъезд к селу Песчанка» один километр, «Проезжей части и тротуаров по ул. Сахарова от ул. Дружбы до ул. Тохтарова в посёлке Жезкент» протяжённостью порядка одного километра, «Улиц села Михайличенково» и «Улиц с. Дмитриевка».

Особое внимание в этот период уделялось подготовке к отопительному сезону 2022-2023 годов. В районе 32 котельные. Из них 23 – объектов образования, две – объектов здравоохранения, шесть котельных КГП «Коммунальное хозяйство» и одна промкотельная ТОО «Востокэнерго». Общая протяжённость тепловых сетей составляет 55,7 километров, 32 из которых охватывают посёлок Жезкент.

В районе своевременно провели все подготовительные работы по полноценной подготовке к предстоящему отопительному сезону на объектах и в учреждениях. Все теплоисточники и сети готовы на 100 процентов и работают в штатном режиме.

Потребность района в угле составляет 96,3 тысячи тонн. На сегодняшний день в наличии 85 тыс. тонн, или 88 процентов от потребности. Поставка угля производится согласно графику, в том числе населением заготовлено 35 тысяч тонн.

В Бородулихинском районе реализацией твёрдого топлива занимаются ИП Мартышкин, ИП Беккер, ИП Шалгимбаев, ИП Жаботинский, ТОО «Бель-Агачский мукомольный комбинат», также действуют два тупика на станции Бель-Агач.

Работа в этом направлении находится на постоянном контроле.

Ерик Абитов

Бородулихинский район