Держим цены

В Восточном Казахстане принимается ряд системных и оперативных мер по сдерживанию цен на социально значимые продовольственные товары.

Ежедневно в Усть-Каменогорске в первой половине дня у торговых отделов и павильонов стабилизационного фонда наблюдается скопление людей. Продукцию стабфонда быстро раскупают, так как цены на товар в социальных павильонах в три–четыре раза ниже, чем на рынке. Однако дефицита товара нет. По словам представителя СПК «Ертіс» Динары Шариповой, развозка плодоовощной продукции по киоскам производится трижды в неделю, а бакалейных товаров – ежедневно.

Руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Усть-Каменогорска Гасан Турганбаев проинформировал, что в настоящее время в областном центре помимо стационарных павильонов в крупных торговых центрах действуют отделы по реализации продуктов питания по социальным ценам. Всего насчитывается около 50 таких точек реализации. До конца текущего года их количество увеличится вдвое.

– В этом году по Усть-Каменогорску общее количество торговых точек для реализации социально значимых продовольственных товаров возрастёт до 100, – проинформировал Гасан Турганбаев. – Этот вопрос сейчас прорабатывается. Предпринимателям для установки павильонов стабфонда будут предоставляться земельные участки.

По данным пресс-службы Комитета по защите прав потребителей МТИ РК, одним из инструментов сдерживания роста стоимости СЗПТ является введение предельных цен.

В настоящее время в перечень социально значимых продовольственных товаров входят 19 видов продуктов: мука, хлеб, рожки, яйца, гречка, рис, сахар, подсолнечное и сливочное масло, некоторые виды мяса (говядина, курица), молочные изделия (молоко, кефир, творог), овощи (картофель, морковь, лук, капуста) и соль.

Предельные цены устанавливаются местными исполнительными органами. В акиматах рассчитывают и утверждают цену на каждый продукт из перечня СЗПТ в регионе. В дальнейшем соответствие утверждённой цены фактической также контролируется в магазинах представителями местных исполнительных органов.

В случае превышения предельной цены предусмотрена административная ответственность для субъектов торговли. Так, при выявлении подобного факта штраф составляет 100 МРП, при повторном – 200 МРП.

Как сообщил Гасан Турганбаев, местными исполнительными органами заключены меморандумы с производителями хлеба с целью стабилизации цен на этот продукт. По поручению акима области Даниала Ахметова осуществляется государственный мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары.

По областному центру зарегистрировано пять жалоб на завышение предельных цен. Один факт подтвердился, на предпринимателя наложено взыскание. Ещё четыре жалобы в процессе рассмотрения.

Ерик Абитов

Фото Аяужан Утеулиновой