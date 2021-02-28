Держат цены в узде 

В ВКО на постоянной основе проводится мониторинг цен на социально значимые продовольственные товары.

Об этом рассказали в пресс-службе ПО «Шығыс – адалдық алаңы». По их данным, проектным офисом на постоянной основе проводится общественный мониторинг качества и реализации социально значимой продукции по утверждённым ценам в павильонах стабилизационного фонда, расположенных в Усть-Каменогорске.

– 2020 году АО «СПК «Ертіс» утвердило единые цены на продукцию стабилизационного фонда, – проинформировала руководитель проектного офиса «Шығыс – адалдық алаңы» Маржан Бахыт. – В любой торговой точке стабилизационного фонда можно приобрести картофель, капусту, морковь, лук по 82 тенге за один килограмм. Также – пшеничную муку первого сорта за 125 тенге за один килограмм, рожки за 185 тенге, рис за 255 тенге, гречку за 338 тенге.

В настоящее время продукция СПК реализуется в 18 торговых точках областного центра (функционируют 13, на стадии проведения конкурса – пять павильонов), в Семее – 11 павильонов (функционируют пять, на стадии проведения конкурса – шесть). Продажа в этих павильонах осуществляется без применения торговой надбавки. Все торговые точки идентифицированы, обозначены знаками, плакатами, ценниками. СПК на конкурсной основе предоставляет предпринимателям в аренду торговые павильоны.

Кроме того, акиматами двух крупных городов и районов на регулярной основе ведётся работа по заключению меморандумов с предприятиями продовольственной торговли региона по реализации продукции с минимальной торговой надбавкой. Согласно меморандуму, разрешено продавать продукцию, предложенную СПК, с надбавкой не более чем на 10 процентов.

Вместе с тем, по данным АО «СПК «Ертiс» плодоовощная продукция реализуется в соответствии с графиком. В случае отклонения от него, комиссия будет рассматривать вопрос о дополнительном закупе или корректировке. В регионе в настоящее время нет дефицита социально значимых продовольственных товаров.

Для обеспечения населения областного центра овощами в стабилизационный фонд закуплено 1 млн 400 тыс. килограммов картофеля, по 450 тыс. килограммов капусты и лука, а также 400 тыс. килограммов моркови.

Ерик Абитов

Фото ПО «Шығыс – адалдық алаңы»