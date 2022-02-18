Деньги на ветер?

Летом 2021 года на нескольких теплоисточниках Семея были заменены циклоны и отремонтированы электрофильтры. Однако повторное экологическое исследование выбросов котельных ГКП «Теплокоммунэнерго» показали превышение нормы количества взвешенных веществ.

Как сообщают в пресс-службе Департамента экологии по ВКО, с 26 января по 8 февраля на теплоисточниках Семея проводилась повторная внеплановая проверка по исполнению предписаний, выданных экологами год назад, когда семейчане, возмущённые чёрным снегом вокруг своих домов, в доказательство своей правоты выложили в социальные сети видеоролики, запечатлев эту «красоту». По их словам, всему виной столь неестественного цвета снежного покрова стали соседствующие с домами работающие ТЭЦ и районные котельные в разных частях Семея.

Жалобы горожан подтвердились: уровень выбросов взвешенных веществ в атмосферу теплоисточниками «Теплокоммунэнерго» нанёс существенный урон окружающей среде.

«В ходе профилактического контроля по результатам инструментальных замеров на газоходах ТЭЦ-1 и котельных «103-103А» и «Габбасова» повторно выявлены превышения нормативов ПДВ. В судебном порядке департамент экологии обязал возместить экологический ущерб на сумму 21292071 тенге, в настоящее время решение суда направлено на принудительное исполнение», – говорится в сообщении пресс-службы Департамента экологии по ВКО.

В феврале 2021 года на коммунальное теплоснабжающее предприятие был наложен штраф в сумме 20 356 991 тенге, который и был принудительно взыскан. Кроме того, Департамент экологии по ВКО дополнительно обязал предприятие возместить государству нанесённый экологический ущерб, выплатив в бюджет ещё 44 785 857 тенге. Однако юристам «Теплокоммунэнерго» удалось в судебном порядке отсрочить погашение штрафа до июля 2022 года.

Одновременно экологи области рекомендовали руководству ГКП «Теплокоммунэнерго» провести в срочном порядке ремонтно-восстановительные работы электрофильтров и пылеочистных сооружений на сумму не менее 570 млн тенге.

Отметим, что предписание, сделанное экологами, тепловики не проигнорировали и уже прошлым летом на ТЭЦ-1 провели часть ремонтно-восстановительных работ. Так, в котельных Семея были заменены циклоны котлов КЕ-10-14 ст. №№ 1, 2, 3, 4, а также проведена замена системы возврата-уноса на этих же котлоагрегатах. Эти работы были оценены в 400 млн тенге.

Однако, как показали сделанные 31 января текущего года замеры, вся проделанная работа не дала большого результата, и показатели вновь превысили допустимую норму в несколько раз. По данным Департамента экологии ВКО, в дымовых газах ТЭЦ-1 (источник ИЗА-0052) выявлены превышения по пыли неорганической на 29,756 г/с при нормативе 2,182 г/с, то есть более чем в 13 раз выше, чем разрешено в рамках казахстанского экологического законодательства. Неудивительно, что эксперты пришли к выводу, что ремонтно-восстановительные работы были проведены не эффективно, а бюджетные средства ушли на ветер.

Сообщается, что по данному факту превышения нормативов эмиссий составлен протокол об административном правонарушении по ч. 1 ст. 328 КРКоАП, сейчас проводится подсчёт выбросов, от которого зависит сумма штрафа. В дополнение к этому, за ненадлежащее исполнение предписания уполномоченного органа, в отношении ГКП на ПХВ «Теплокоммунэнерго» составлен протокол по ч. 3 ст. 462 КРКоАП, которая предусматривает административную ответственность в виде штрафа в размере 100 МРП.

Впрочем, справедливости ради, отметим, что не во всех теплоисточниках предприятия были выявлены превышения нормативов АДВ. Исключениями стали показатели котельных «103-103А» и «Габбасова», на которых в 2021 году был проведён капитальный ремонт.

Для устранения нарушения ГКП «Теплокоммунэнерго» предписано обеспечить бесперебойную и эффективную работу электрофильтров на ТЭЦ-1. До конца февраля 2022 года предприятие должно представить детальный отчёт о результатах проведённой работы.

«Согласно мониторинговым исследованиям, уровень загрязнения атмосферного воздуха в Семее характеризуется повышенным содержанием диоксида серы и взвешенных веществ, являющихся продуктами сгорания угля.

В этой связи акимату Семея в рамках областной бюджетной программы «Мероприятия по охране окружающей среды» предложено внести заявку на модернизацию пылеочистных систем коммунальных котельных цехов», – рекомендовали в Департаменте экологии по ВКО.

Также в пресс-службе ведомства сообщили, что в 2022 году в Семее запланированы экологические проверки на цементном заводе «Семей» и кирпичном заводе ТОО «Силикат», предприятиях, которые вносят существенный вклад в повышение уровня запыленности воздушного бассейна.

Екатерина Гуляева

Фото из открытых источников

Семей