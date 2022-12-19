Денежные переводы

Слышали, что казахстанские банки могут осуществлять все операции по платёжным картам системы «Мир». Так ли это?

Светлана Минакова, Риддер

По информации Агентства по регулированию и развитию финансового рынка, казахстанские банки получили разрешение на осуществление операций по платёжным картам системы «Мир».

Для предоставления разъяснений о возможностях использования платёжных карт системы «Мир» на территории Республики Казахстан Агентством Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка была проведена встреча с представителями казахстанских банков.

Таким образом, теперь банки вправе принимать платежи, переводы по картам «Мир», а также осуществлять выдачу наличных денег посредством банкоматов для частных лиц.

Добавим, решение о подключении к системе «Мир» банки принимают самостоятельно на основе собственных стратегий развития и внутренних систем оценки рисков. При этом операции с данной платёжной системой остаются под особым контролем в целях недопущения её использования для обхода антироссийских санкций.