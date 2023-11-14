Денежная история

15 ноября исполняется 30 лет национальной валюте Республики Казахстан – тенге. К этой знаменательной дате приурочена выставка «Время и деньги», действующая в Областном историко-краеведческом музее.

Денежное обращение всегда непосредственно связано с общественными, политическими событиями и экономикой государства. Именно поэтому изучение истории денег – ещё и возможность по-новому взглянуть на прошлое и настоящее Казахстана.

Музейная экспозиция охватывает период с древнейших времён до современности и включает в себя уникальные предметы из нумизматической коллекции музея, которая насчитывает более четырёх тысяч предметов, в том числе золотые, серебряные, платиновые монеты и коллекции банкнот XVIII – XXI вв.

Калейдоскоп монет и купюр

На территории современного Казахстана в разные эпохи имели хождение разные деньги – акша, бакыр, тенге, динар, дирхем, фельс, жамбы, тайтұяқ, алтын, куміс тиын, сом и другие.

Большую роль в истории многих стран сыграл Великий Шёлковый путь. Он был проводником товаров, идей, культур. По Великому Шёлковому пути шли денежные потоки.

Центральная Азия с коренным тюркским населением выпускала монеты за полтора тысячелетия до их аналогов на Руси. Такие города, как Отрар и Тараз, могут претендовать на роль первых городов, начавших интенсивно чеканить собственные монеты в 1251 году.

На выставке представлены монеты Кушанского царства, китайские монеты, монеты Хорезма, Хивы, Бухары, Тараза.

С середины XVII века на территории Казахстана появляются русские деньги, в основном копейки. В XVIII–XIX веках в обращении были российские монеты и банкноты. В экспозиции представлены: редкая монета-плита – 1 гривна 1726 года, сибирские монеты, чеканившиеся на Сузунском монетном дворе.

Неизменен интерес историков и коллекционеров к выпускам денежных бумажных ассигнаций и монет переломных и критических периодов. Начало XX века – это время калейдоскопа денег. Материалы выставки знакомят с денежными знаками 1918–1923 годов. Это не только расчётные знаки РСФСР, но и банкноты Туркестанского края, Бухарского эмирата, Сибирского Временного правительства.

С 1923 по 1992 годы в обращении находились деньги СССР. В экспозиции представлены червонцы 1937 года, банкноты 1938 года. Банкноты 1947 года напоминали «царские» деньги, за большой размер их прозвали «сталинские портянки». В 1961 году в обращение в СССР вводятся новые банкноты, которые были в обращении в Казахстане до 15 ноября 1993 года.

Не просто банкноты – шедевры искусства

12 ноября 1993 года вышел Указ Президента Республики Казахстан «О введении национальной валюты Республики Казахстан». В обращение были введены тенге и тиыны в бумажном исполнении. На купюрах были портреты крупнейших деятелей Казахстана в сочетании с национальным орнаментом.

В 1994 году в обращение введена купюра – 200 тенге с изображением Аль-Фараби. Позднее – банкноты номиналом 500, 1 000, 2 000, 5 000 тенге. Купюры новых банкнот были связаны между собой единой идеей, замыслом и исполнением.

В 2006 году внешний облик тенге значительно меняется, 15 ноября в обращение выпущены банкноты нового дизайна номиналом от 200 до 10 000 тенге. На всех банкнотах присутствует изображение монумента «Байтерек».

С 2011 года Национальный банк РК начал постепенную замену серии банкнот «Байтерек» на банкноты новой серии «Самрук». Отличительной особенностью новой серии являлось наличие на лицевой стороне изображения монумента «Қазақ елі».

Казахстанские тенге – это яркие и запоминающиеся шедевры полиграфического и монетарного искусства.

Монетное производство Республики Казахстан функционирует в Усть-Каменогорске. Республиканское государственное предприятие «Казахстанский монетный двор» было создано в 1992 году на базе Ульбинского металлургического завода.

Монетный двор Национального Банка Республики Казахстан полностью обеспечивает Казахстан циркулярной монетой, выпускает памятные, юбилейные и инвестиционные монеты, коллекционные монеты качества «proof». Высокое качество казахстанских монет и их соответствие мировым стандартам неоднократно получали подтверждение экспертов на самых престижных выставках монетных дворов.

Время и деньги

Экспонатами выставки «Время и деньги» стали первые образцы тенге и тиынов, банкноты 1995–2018 гг., циркулярные, памятные, юбилейные и коллекционные монеты. Первая памятная монета, номиналом 20 тенге, была посвящена 50-летию ООН и выпущена в 1995 году.

В выставке также экспонируются монеты из серий: «Портреты на банкнотах», «Космос», «Награды Республики Казахстан», «Сказки народа Казахстана», «Красная книга Казахстана», «Обряды и национальные игры».

Музейная коллекция инвестиционных и коллекционных монет качества «proof» состоит из 17 предметов в сувенирных упаковках с номерными сертификатами. Все представленные монеты уникальны по форме. Так, серебряная монета «Тушканчик» из серии «Флора и фауна Казахстана» достоинством «500 тенге» имеет овальную форму. Монета «Манул» из серии «Красная книга» – нанесённые на глазницы животного янтарные вставки.

В выставке представлена инвестиционная монета «Серебряный барс» достоинством «1 тенге». Стоимость инвестиционных монет основывается на ежедневных колебаниях рыночных цен на драгоценные металлы.

Формирование коллекции монет и банкнот Областного историко-краеведческого музея осуществляется уже несколько десятилетий. Значительно пополнилась коллекция в последние годы. Сотрудники Восточно-Казахстанского филиала Национального банка Республики Казахстан неоднократно передавали для экспонирования в выставках и экспозиции образцы банкнот, юбилейных и памятных монет. Также нумизматическая коллекция музея была пополнена уникальными серебряными монетами XVIII–XIX веков. Это дар музею Управляющего Усть-Каменогорской и Семипалатинской епархией Высокопреосвященнейшего архиепископа Амфилохия.

Деньги – это памятники материальной культуры, беспристрастные документы истории. Выставка позволит совершить путешествие во времени, разобраться в тонкостях денежных систем разных эпох и расширить кругозор посетителей, познакомив с историей денежного обращения.

Зинаида Надыкто