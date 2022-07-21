Денежки счёт любят

Более 166 млн тенге вернут потребителям теплоэнергетические компании Восточного Казахстана и области Абай. Об этом сообщила пресс-служба Департамента Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по ВКО.

Специалисты департамента завершили работу по перерасчёту стоимости за услуги теплоснабжения коммунальных и энергетических компаний ВКО и области Абай по итогам отопительного сезона 2021-2022 гг., с учётом фактической температуры наружного воздуха для потребителей, пользующихся услугами централизованного теплоснабжения и не имеющих приборов учёта тепла.

В результате проведённой работы сумма, подлежащая возврату населению за отопительный период 2021-2022 гг. по Восточно-Казахстанской области и области Абай, составила более 166,295 млн тенге без НДС. Так, АО «Риддер ТЭЦ» должно вернуть своим потребителям 17 643 946,03 тенге; ГКП «Теплокоммунэнерго» в Семее – 8 147 008,75 тенге; ТОО «Темиржолсу-Аягоз» – 383 946,53 тенге; КМГП на ПХВ «Зайсан» – 62 420 тенге; ТОО «Ай-Ер-Нур» – 34 928,24 тенге; ТОО «Токбала» – 27 617,75 тенге; ИП «Дюсембаева» – 32145,89 тенге; АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» (потребителям без приборов учёта) – 95 946 616 тенге; АО «Усть-Каменогорские тепловые сети» (потребителям, проживающим в ветхих жилищах, где отсутствует техническая возможность установки приборов учёта) – 44 016 969 тенге. Отметим, что последнее предприятие произвело перерасчёт ещё в январе текущего года.

«Необходимо отметить, что по мере перехода всех потребителей на применение общедомовых приборов учёта тепла потребитель будет производить оплату только за фактически потреблённый объём тепловой энергии и, соответственно, в произведении перерасчета не будет необходимости», – напомнили в департаменте Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики РК по ВКО.

Тем временем в городах и районах обеих областей готовятся к новому отопительному сезону. Например, в Усть-Каменогорске усиленно заготавливают уголь для нужд населения. На днях аким Усть-Каменогорска Жаксылык Омар побывал на железнодорожных тупиках, куда производятся поставки коммунального угля для населения. По его словам, на текущий момент в городе имеется запас угля в объёме 50 вагонов, ещё 30 вагонов прибудут в областной центр в ближайшее время. При этом местные исполнительные органы призывают население уже сейчас запасаться твёрдым топливом, потому что не исключают возможности незначительного роста цен на уголь уже в ближайшие недели.

Под постоянным контролем руководства Восточно-Казахстанской области подготовка к новому отопительному сезону в Риддере. Из-за крупных финансовых проблем АО «Риддер ТЭЦ» без услуг центрального отопления могут остаться свыше 22 абонентов частной теплоэнергетической компании.

Как сообщает Агентство «Хабар», руководство области обратилось к Премьер-министру РК с просьбой назначить для АО «Риддер ТЭЦ» внеплановую проверку.

Параллельно ведётся работа по изысканию дополнительных источников дохода для предприятия, чтобы оно смогло произвести хотя бы текущий ремонт оборудования и приобрести необходимый объём угля. К примеру, управление энергетики и жилищно-коммунального хозяйства ВКО отрабатывает вопрос предварительных авансовых платежей за тепло с государственными предприятиями Риддера. В результате на счета тепловиков уже до конца июля поступит 100 млн тенге, которые будут направлены на текущий ремонт котлоагрегатов и сопутствующего оборудования ТЭЦ. А для того чтобы снять дополнительное финансовое бремя с предприятия, рассматривается вопрос передачи всех городских тепловых сетей (160 км) на баланс города, который и будет поддерживать сети в нормальном техническом состоянии.

Главная проблема тепловиков Риддера в том, что они теряют своего главного потребителя – ТОО «Казцинк», которое завершает строительство собственной котельной. Именно это промышленное предприятие забирало до 70% произведённой тепловой энергии для отопления производственных и офисных помещений. Теперь этот объём произведённого тепла будет в профиците предприятия.

У тепловиков Семея – центра области Абай – тоже горячая пора. Параллельно с работами по ремонту теплоисточников и замене изношенных участков теплосетей абонентская служба пытается «выбить» долги за прошлый отопительный сезон. Как сообщает пресс-служба городского акимата Семея, на сегодняшний день дебиторская задолженность перед предприятием составила 722,3 млн тенге. При этом среди крупных должников не только предприятия, но и физические лица. Первых отрезают от подачи тепловой энергии, со вторыми вопросы погашения долга решаются в судебном порядке. На недавно прошедшем заседании штаба по подготовке к отопительному периоду аким Семея Бакытжан Байахметов поручил полностью погасить дебиторскую задолженность потребителей до 1 августа.

Тепловики уже отключили целый ряд промышленных и коммерческих предприятий, имеющих многомиллионные долги. Среди них АО «Семипалатинский машинностроительный завод», чья задолженность на 5 июля 2022 года составляла 20 млн 406 тысяч тенге. Ещё один крупный должник – ТОО «U-FUTURE» с задолженностью 4 млн 640 тысяч тенге, следующий в списке – частный фонд «Возрождение» Семей» с суммой в 4 млн 163 тыс. Также в этом списке с долгом более миллиона ТОО «Semey bus», ТОО «ЦАРП», ТОО «Казахцемент», ресторан «Саяхат» и должники помельче — магазины и парикмахерские. Общая сумма задолженности среди юридических лиц в Семее насчитывает более 131 млн тенге. И это почти в два раза меньше того, что задолжало теплоснабжающей организации население города – более 237 млн тенге.

«Стоит отметить, что и обычные горожане также могут остаться без отопления, если они не погасят образовавшийся долг, причём впоследствии за повторное подключение придётся заплатить отдельно. В городе с 10 июля начались рейды по отключению должников от тепловой энергии с сопровождением участкового инспектора и СМИ. По состоянию на 1 июля 2022 года на исполнении у судебных исполнителей находится по физическим лицам 874 дел на сумму 52,36 млн тенге, по юридическим лицам 31 дело на сумму 19,6 млн тенге», – проинформировали в ГКП «Теплокоммунэнерго».

С каждым днём всё ближе начало холодов, а значит, и старт отопительного сезона. Если сейчас не решить всех накопившихся проблем, в ряде городов ВКО и области Абай он может сдвинуться на неопределённый срок, поэтому вопрос своевременной подачи тепла в дома и учреждения остаётся одним из наиболее актуальных вопросов для исполнительной власти и коммунальщиков обоих регионов.

Екатерина Гуляева

Фото из архива редакции