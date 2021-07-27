День, вошедший в историю

В Казахстане состоялись выборы сельских акимов. Это событие уже называют историческим, ведь такое происходит в нашей стране впервые. Жители сёл, посёлков, сельских округов самостоятельно решили, кому доверить управление населённым пунктом, благодаря прямому голосованию.

С инициативой по проведению прямых выборов сельских акимов Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выступил 1 сентября 2020 года. 24 мая 2021 года Глава государства подписал соответствующие законодательные акты. Таким образом, прямые выборы сельских акимов стали новым этапом политической модернизации, которая была необходима стране. Ведь жители сёл хотят видеть на месте акима такого человека, который болеет душой за населённый пункт, односельчанина, который изнутри знает актуальные проблемы, требующие незамедлительного решения. Избранные акимы будут нести ещё большую ответственность перед населением за принятые решения, ведь сельчане отдадут свои голоса за того, кто, по их мнению, сможет изменить ситуацию к лучшему.

В Восточном Казахстане 25 июля жители сёл, посёлков, сельских округов избирали 77 акимов из числа 232 кандидатов. Наибольшее количество претендентов – по четыре – было в Маканчинском сельском округе Урджарского района, в Белкарагайском сельском округе Катон-Карагайского района, в Ушановском сельском округе Глубоковского района. По три кандидата участвовали в выборах в 72 избирательных округах, по два кандидата – в двух остальных округах. При этом из общего количества кандидатов 171 мужчина и 61 женщина. Средний возраст кандидатов составлял 44 года. Самому молодому кандидату – 26 лет, он баллотировался в акимы Тургусунского сельского округа района Алтай. Самому возрастному кандидату – 61 год, он баллотировался в акимы Маканчинского сельского округа Урджарского района.

89 кандидатов проживают в сельском округе, где баллотировались в выборы, 128 – проживают в районе, 14 – в области. Один кандидат родился в сельском округе, но проживает в Талдыкоргане. Он баллотировался в акимы Баркытбельского сельского округа Урджарского района.

Примечательно, что в Палатцынском сельском округе Кокпектинского района и в Выдрихинском сельском округе Шемонаихинского района за пост главы местной исполнительной власти решили побороться по три женщины.

День голосования в Восточном Казахстане стартовал в 7 часов утра на 221 избирательном участке в шести посёлках, 70 сельских округах и одном городе районного значения. Работа участков была организована со строгим соблюдением всех санитарных мер – обязательный масочный режим, соблюдение социальной дистанции, использование антисептических средств.

Для обеспечения порядка Департамент полиции ВКО был переведён на усиленный вариант несения службы. По данным начальника управления административной полиции Департамента полиции ВКО Ернара Базарова, в день выборов задействовали более 800 сотрудников полиции, которые дежурили на каждом избирательном участке, также были созданы следственно-оперативные группы, в которые вошли сотрудники прокуратуры.

Перед началом выборов эксперты прогнозировали высокую явку избирателей, ведь это исторический момент. Никогда до этого жители сельских округов не выбирали акимов. Поэтому у населения большой интерес, кто из кандидатов будет развивать жизнь на селе в течение четырёх следующих лет. Кроме того, специалисты утверждают, что в сельской местности голосование проходит более активно, чем в городах. Это связано с тем, что зачастую люди лично знают тех, кто желает возглавить их населенный пункт.

Что прогнозы эти точны, стало понятно уже с утра, ведь сразу после старта голосования, в 7 часов, сельчане начали приходить на избирательные участки. Некоторые из них поделились своими мыслями о важности прямых выборов и возложении больших надежд на избранных акимов, которым предстоит бок о бок жить и трудиться четыре года вместе с сельчанами на благо населённых пунктов.

Житель села Выдриха Шемонаихинского района Александр Белкин уверен, что если жители поддержат нового акима и будут просто поддерживать на своих участках порядок, то это уже позволит сделать село красивым и привлекательным.

Житель села Маканчи Урджарского района Жумагазы Жаканбаев отметил, что выборы сельских акимов – важное событие, которое даст возможность стране сделать большой шаг вперёд.

– Для всего Казахстана это особенный день. Народ возлагает большие надежды на будущего акима, который будет трудиться на благо села. Думаю, что выборы принесут огромную пользу народу. Я свой выбор сделал, – сказал он.

Первым проголосовавшим на одном из избирательных участков села Стеклянка Бескарагайского района был Курманбек Бекеев. Он отметил, что инициатива Президента РК КасымЖомарта Токаева о проведении выборов сельских акимов в корне поменяет мировоззрение людей, их взгляд на систему местного самоуправления.

– Жители сёл теперь могут самостоятельно выбрать акима, который будет качественно выполнять все поставленные задачи, – сказал Курманбек Бекеев.

По данным председателя областной избирательной комиссии Ерсаина Набиева, уже к полудню явка избирателей составила более 50 процентов. К 16.00 избирательные бюллетени получили более 80 процентов от общего количества избирателей, включённых в списки.

Также высокая явка избирателей отмечена в сельских округах района Алтай. Свою активность сельчане объясняли тем, что отдать голос за самого достойного – не только право, но и долг гражданина Республики Казахстан.

– Для всего нашего района – это особенный день, – поделилась семья Александра и Светланы Келибаевых из посёлка Зубовск. – Думаем, что выборы принесут огромную пользу народу. Мы возлагаем большие надежды на будущего акима, который потом будет трудиться на благо нашего посёлка.

Голосование по выборам акимов городов районного значения, сёл, посёлков, сельских округов в Восточном Казахстане завершилось в 20.00 часов. Территориальными избирательными комиссиями в течение дня проводился мониторинг по явке избирателей на избирательные участки. Информация размещалась на интернет-страницах территориальных избирательных комиссий.

Официальная информация о выборах сельских акимов Восточно-Казахстанской областной была представлена избирательной комиссией на специальных брифингах. Ерсаин Набиев сообщил, что явка избирателей на участки составила 90,9 процента.

Несмотря на то, что после 20.00 избирательные участки завершили свою работу, сотрудники полиции продолжили нести службу в усиленном режиме. Они обеспечивали сохранность бюллетеней и протоколов, доставляя их в районные комиссии.

Заместитель руководителя Департамента СЭК по ВКО Галымбек Алин сообщил, что голосование прошло с соблюдением всех санитарно-эпидемиологических требований, фактов заболевания коронавирусом у избирателей выявлено не было. Для тех, кто по состоянию здоровья или в силу преклонного возраста не мог посетить избирательный участок самостоятельно, было организовано выездное голосование.

В целом, выборы в Восточном Казахстане прошли в спокойной обстановке. Правонарушений выявлено не было. В голосовании приняли участие более 101 тысячи жителей региона.

Акимы избраны во всех 77 округах. По данным Ерсаина Набиева, по итогам голосования место акима заняли 60 человек, выдвинутых партией Nur Otan, 11 человек от Народно-демократической патриотической партии «Ауыл», два человека от партии «ADAL», по одному человеку от Демократической партии Казахстана «Ак жол» и Народной партии Казахстана, два акима избраны из числа самовыдвиженцев.

Дарья Антон