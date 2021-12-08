День внимания и сердечного тепла

В Восточно-Казахстанской специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан отметили Международный день инвалидов.

Этот день обозначен в календарях всего мира 3 декабря. Эта дата – повод привлечь внимание общественности к проблемам людей с особыми потребностями, а также выразить восхищение их силе духа и безграничной вере в себя и собственные возможности.

Восточноказахстанцы, имеющие проблемы со здоровьем, проявляют свои таланты во многих сферах – профессиональном мастерстве, изобразительном, самодеятельном творчестве, спорте. В их честь в областной специальной библиотеке для незрячих и слабовидящих граждан было организовано музыкально-литературное мероприятие.

С тёплыми словами и добрыми пожеланиями обратилась к гостям встречи руководитель экспертной рабочей группы по правам граждан с ограниченными возможностями Ольга Кузовлева.

Трогающие душу прозаические произведения прозвучали в исполнении студентов четвёртого курса областного училища искусств имени народных артистов братьев Абдуллиных.

Настоящим украшением встречи стал замечательный дуэт гитаристов и вокальной группы Dolce из школы-центра дополнительного образования № 19.

Заведующий сектором Восточно-Казахстанского областного реабилитационного центра Адильбек Кожахметов рассказал присутствующим, какую помощь в регионе оказывают лицам с ограниченными возможностями здоровья.

– Большое спасибо за чудесно проведённый день! – выразили общее мнение участники встречи. – Мы всегда с радостью посещаем мероприятия, которые проводят для нас специалисты библиотеки. Подобные встречи привносят в нашу жизнь праздник и уверенность в том, что мы не одиноки.

Аида Жумекенова