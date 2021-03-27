День весеннего равноденствия

Древний праздник мира и добра Наурыз восточноказахстанцы отметили в основном в кругу своих близких.

Несмотря на отсутствие массовых народных гуляний, настроение жителям региона сумели поднять яркие творческие номера артистов и членов этнокультурных объединений, вошедшие в онлайн-концерты в социальных сетях.

Напомним, Наурыз отмечается на протяжении целого месяца. Название праздника состоит из двух древнеперсидских слов «ноу» (новый) и «роуз» (день). В древности Наурыз был главным торжеством в году не только у казахов, но и славян, а также у народов Балканского полуострова, Кавказа, Черноморского побережья, Средней Азии, Ближнего Востока. В целом отмечается он уже более трёх тысяч лет!

В эти дни в Восточно-Казахстанской области прошло множество увлекательных культурно-развлекательных и благотворительных мероприятий. В некоторых районах они начались задолго до Дня весеннего равноденствия на базе библиотек, молодёжных центров, Домов культуры, причём со строгим соблюдением противоэпидемических мер.

Так, в областном центре был дан старт акции по приготовлению и раздаче любимой нацио-нальной выпечки – баурсаков и главного праздничного блюда наурыз-коже, состоящего из семи компонентов, символизирующих плодородие и благосостояние. По словам организаторов, целью акции являлось не просто угощение граждан, а реализация программы «Рухани жаңғыру» и формирование уважения к истории, традициям и обычаям казахстанских этносов, живущих в мире и согласии на благодатной земле Великой степи.

В этом отношении грандиозный гала-концерт в режиме онлайн, организованный концертным объединением «Ертiс концерт» с участием солистов и творческих коллективов, продемонстрировал добрососедство и единство всех казахстанцев. Свои творческие номера землякам подарили как мэтры эстрады, так и юные «звёздочки».

Также состоялась трансляция роскошного концерта творческих коллективов этнокультурных объединений региона, в котором свои таланты продемонстрировали представители разных национальностей.

Мероприятие началось с театральной постановки, раскрывающей глубокий смысл тюркского Нового года, когда вместе с солнечным теплом в дома людей приходят радость и смех, «оттаивают» сердца. Древний обычай степного гостеприимства прекрасно показали актёры, задействованные в мини-спектакле. Они накрыли щедрый дастархан и исполнили народные песни.

Всеобщее восхищение вызвал номер «Қара жорға», в котором дружно танцевали казахи и русские, чеченцы и азербайджанцы, украинцы и корейцы. Хорошее настроение зрителям подарили лауреаты республиканских и международных конкурсов – участники вокальных ансамблей «Русская песня», «Ак ниет» и других.

Восторг зрителей вызвали творческие номера ребят из хореографического ансамбля «Вайнах» одноимённого чечено-ингушского этнокультурного объединения ВКО. Приятно удивили талантливые исполнители народных танцев из образцового хореографического ансамбля «Арабеск», которым не раз на конкурсах и фестивалях рукоплескали зрители разных стран.

По словам заместителя директора областного Дома дружбы – центра общественного согласия Равиля Юнусова, в этот весенний благодатный период начинается обновление природы. В народе считается, если Наурыз входит в чистый дом, к хорошему хозяину, то неудачи обойдут стороной это жилище и его обитателей. В день празднования Наурыза все стараются быть в добром расположении духа, прощают обиды, желают здоровья.

– В независимом многонациональном Казахстане Наурыз отмечается дружно, под единым шаныраком, – сказал Равиль Юнусов. – Неслучайно, с 2009 года ЮНЕСКО внесло праздник в список культурных ценностей человечества, а с 2010 года – Генеральная Ассамблея ООН объявила 21 марта Международным днём Наурыза. В этот день во многих казахских семьях надевают национальную одежду и готовят народные кушанья. Напомню, именно в Усть-Каменогорске в 1992 году Первый Президент Республики Казахстан – Елбасы Нурсултан Назарбаев открыл первый Дом дружбы в республике. В Восточно-Казахстанской области в мире и согласии проживают 105 этносов, мирно сосуществуют 20 различных конфессий, действуют 13 Домов дружбы, объединивших представителей более 120 этнокультурных центров. Словом, созданы все необходимые условия для развития культуры, традиций, языков всех этносов.

Примечательно, что накануне праздника по инициативе Дома дружбы в виртуальном пространстве состоялся областной конкурс Salem Nauryz. Он прошёл по двум номинациям: театрализованный или композиционный сюжет «Наурыз – праздник мира и согласия», а также лучший видеоролик с декламацией произведений казахского поэта Жамбыла Жабаева в честь 175-летия со дня рождения акына.

Члены жюри по числу лайков определили победителей. В первой номинации ими стали казахские вокальные группы «Асыл әжелер» и Tumar-ai Бескарагайского Дома дружбы – центра общественного согласия. Среди знатоков творческого наследия Жамбыла отличились Заграт Малачиева, Анастасия Пероженникова и Толебек Шагала.

Ева Ким