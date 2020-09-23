День бабушек и дедушек 

Пример патриотического воспитания молодёжи продемонстрировали подопечные Усть-Каменогорского центра специальных социальных услуг, которые посетили специализированный Дом ребёнка Усть-Каменогорска.

Мероприятие состоялось в рамках проекта «Жан жылуы» с целью поддержания преемственности между поколениями и воспитания в духе казахстанского патриотизма.

– Мы провели первый «День дедушек и бабушек», – отметил, открывая встречу, руководитель Управления здравоохранения ВКО Ильяс Мухамеджан. – Воспитанникам Дома ребёнка не хватает тепла и внимания близких, а подопечным дома престарелых некому дарить заботу. Надеемся на положительный результат общения детей с нашими уважаемыми ветеранами.

Малыши подготовили песни, а старшие – свою программу. Главное – были предусмотрены все меры предосторожности – пройдено ПЦР-тестирование, использованы средства защиты.

По словам заместителя руководителя Управления координации занятости и социальных программ ВКО Айнур Султановой, такие встречи интересны обеим сторонам, ведь это живое непосредственное общение.

– Наши постояльцы и без карантина ведут довольно уединённый образ жизни, поэтому выезд в гости стал для них настоящим событием, – говорит заместитель директора Усть-Каменогорского центра специальных социальных услуг Айгуль Нурахметова. – Счастливые глаза и улыбки были лучшим подтверждением того, что передача жизненного опыта, житейской мудрости, обмен эмоциями лучше всего при непосредственном контакте, нежели онлайн. Теперь мы передали эту благородную эстафету своим коллегам из других учреждений.

По словам юных воспитанников, лишённых семейного тепла и домашнего очага, встреча с бабушками и дедушками, хоть и не родными, оставила у них неизгладимое и приятное впечатление.

– Ребята блеснули своими талантами – художественными и самодеятельными, – отметила директор специализированного Дома ребёнка Усть-Каменогорска Куралай Исенова. – Творческие номера вызвали шквал эмоций, причём как у представителей золотого возраста, так и у наших юных воспитанников. Государство обеспечивает малышей всем необходимым, но им очень нужны любовь и внимание. Поэтому очень приятно, что наши друзья и спонсоры навещают детей, дарят им поводы для радости. Мы уже больше пяти лет сотрудничаем с подопечными Усть-Каменогорского центра специальных социальных услуг, которые никогда не приходят с пустыми руками – привозят с собой гостинцы: вязаные вещи, игрушки, сладости. К примеру, талантливая художница Лидия Астафьева подарила одну из своих картин, которая так понравилась ребятне, что они «заказали» ей ещё несколько полотен с мотивами детских сказок.

Самое интересное, что во время этого мероприятия произошла судьбоносная встреча со слезами радости в духе телепередачи «Жди меня». Получатель социальных услуг Сергей Пушкарёв встретил в доме ребёнка родную внучку Кристину! Мужчина, попавший в трудную жизненную ситуацию, рассказал, что давно искал свою внучку. Он остался совсем один, потому что его дочь сейчас находится в местах заключения. Имея хронические заболевания, от которых у него нередко случались обмороки, Сергей со временем потерял работу, не смог оплачивать съёмное жильё. Но мысль о беззащитной маленькой внучке, которая нуждается в нём, не давала ему покоя. Удивительно, но Кристина, которой нет и трёх лет, сразу же узнала своего родственника, очень обрадовалась, обняла.

– Им нужно было столько сказать друг другу! – подчеркнула АйгульНурахметова. – Поэтому администрация дома ребёнка предоставила им отдельную комнату, где они могли спокойно поговорить, поделиться своими новостями. В будущем такие встречи дедушки и внучки станут постоянными, чтобы не прерывалось семейное общение. Конечно, многое будет зависеть от эпидемиологической обстановки, но если они уже нашли друг друга, то эта связующая нить не должна оборваться.

Елена Пашке