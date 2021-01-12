Демократические ценности – на высоком уровне

Международные наблюдатели положительно оценили организацию выборов в Казахстане, отметив высокий уровень активности избирателей.

Парламентские выборы, прошедшие 10 января в Казахстане, привлекли исключительное внимание мировой общественности. Дело и в том международном авторитете, накопленном республикой за 30 лет Независимости, и в том, что руководство страны проводит в том числе и политические реформы.

Всего на выборы в Мажилис Парламента РК было аккредитовано 398 иностранных наблюдателей: 322 наблюдателя от 10 международных организаций (таких, к примеру, как Межпарламентская Ассамблея СНГ, Организация исламского сотрудничества, Парламентская Ассамблея ОБСЕ, представительство ЕС в Казахстане) и 76 наблюдателей от 31 иностранного государства.

– Посещая избирательные участки, мы видели, что демократические процессы и ценности на достаточно высоком уровне, все имели свободный доступ к участкам, наблюдалась активная общественно-политическая деятельность, это заметно и по количеству избирателей, и по количеству бюллетеней, которые мы видели в прозрачных урнах. У нас, как правило, к этому времени меньше людей, – поделился своим мнением депутат Верховной Рады, член фракции «Слуга народа», руководитель межпарламентской группы сотрудничества «Украина – Казахстан» Евгений Шевченко.

Делясь впечатлениями, депутат Великого национального собрания Турецкой Республики, представитель партии Iyi, член ПАСЕ Зеки Хакан Сыдалы рассказал о своих наблюдениях по итогам посещения избирательных участков в Казахстане.

– Это моё второе участие в качестве наблюдателя за выборами в Казахстане. В этом году выборы проходят также прозрачно. Мы всегда активно поддерживали политику Первого Президента Казахстана Нурсултана Назарбаева, а сейчас также все начинания действующего Президента Касым-Жомарта Токаева. Я понимаю важность оппозиции и надеюсь, что после выборов оппозиция получит больше мест в Парламенте, чтобы они смогли свободно выражать мнения людей, – рассказал Зеки Хакан Сыдалы.

Депутат польского Сейма, представитель партии «Гражданская платформа» Томаш Ленц отметил, что Казахстан вступает в новую эру, потому что впервые для участия в выборах в тране зарегистрированы пять политических партий.

– В Польше на выборах всегда представлено много партий. Для казахстанцев же эта ситуация нова, все граждане Казахстана в первый раз могли выбрать понравившуюся программу из числа предвыборных платформ разных партий и проголосовать за любую из них. Если сравнивать выборные процессы на территории постсоветского пространства, то посмотрите, что было в Беларуси, Украине, Киргизии. В Казахстане же наблюдается порядок и спокойствие, – отметил польский наблюдатель.

Айгуль Биданова

Фото из открытых источников

Нур-Султан