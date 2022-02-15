«Дельтакрон» – очередная мутация

С начала пандемии на 14 февраля 2022 года в Казахстане подтверждено 1 291 220 фактов заражения КВИ. За прошедшие сутки зарегистрировано 1 311 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, из них 36 – в Восточно-Казахстанской области. Из выздоровевших за сутки по стране 4 892 человека, 424 – восточноказахстанцы.

По информации Минздрава, за сутки в стране от КВИ скончались 10 пациентов, в нашей области летальных случаев нет.

Согласно матрице оценки эпидемиологической ситуации на 14 февраля, ВКО, как и Алматинская и Западно-Казахстанская области, находится в «жёлтой» зоне.

Кстати, в Казахстане назначен новый главный государственный санитарный врач, им стала Айжан Есмагамбетова, также занявшая должность вице-министра здравоохранения.

Между тем Департамент санитарно-эпидемиологического контроля ВКО продолжает призывать жителей области, находившихся в контакте с заражёнными и попавших на домашний карантин, не нарушать режим самоизоляции. С начала года благодаря мобильному приложению Ashyq выявлено 456 нарушителей с «красным» и 54 с «жёлтым» статусом. В отношении 50 жителей области составлены административные протоколы по части 1 статьи 425 Кодекса Республики Казахстан «Об административных правонарушениях». Общая сумма штрафов превысила два миллиона тенге.

По информации МВК по нераспространению COVID-19, заболеваемость ковидом в мире снизилась – впервые с ноября 2021 года. На планете подтвердили почти 18 миллионов заражений, что на четыре миллиона меньше, чем за предыдущие семь дней. При этом смертность из-за инфекции растёт третью неделю подряд. Хотя «омикрон», по общему мнению, переносится легче предыдущих штаммов.

Британские эпидемиологи сообщили о возникновении нового мутировавшего штамма вируса SARS-CoV-2, получившего название «дельтакрон». По данным учёных, в геноме обнаружены элементы, которые имеются как в штамме «омикрон», так и в штамме «дельта». Исследователи предполагают, что мутация возникла у человека, заразившегося одновременно двумя штаммами. Эксперты считают, что паниковать не стоит, случаев заражения новым штаммом очень мало, а у населения, уже частично сформировался коллективный иммунитет как к «дельта»-штамму, так и к «омикрону».

Их российские коллеги и вовсе считают, что коронавирусом, вернее его разновидностями, можно управлять. Руководитель лаборатории геномной инженерии Московского физико-технического института Павел Волчков назвал способ «затушить» образование новых штаммов SARS-CoV-2:

– Чтобы бороться с образованием новых штаммов коронавируса, нам нужны поливалентные вакцины против всех известных и потенциально опасных штаммов. Если взять как пример вируса гриппа, сейчас уже широко применяются четырёхвалентные вакцины: против двух серотипов вируса А и двух – вируса В, – заявил учёный.

Кроме того, вирусолог призвал к упрощению процедуры регистрации и испытания новых вакцин, разработанных на основе уже существующих. Сейчас разработка и регистрация занимают от шести месяцев до полутора лет.

ВОЗ официально заявила, что пандемия COVID-19 далека от завершения из-за появления новых штаммов коронавируса. А гендиректор организации заявил, что после завершения пандемии COVID-19 человечество обречено столкнуться с усугубившимися на её фоне глобальными проблемами, связанными с голодом, бедностью, болезнями и изменением климата.

Айгуль Биданова

Фото из открытых истоников