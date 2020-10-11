Деловые люди

Развитие местного самоуправления путём привлечения населения к управлению территориями через деятельность общественных советов. Такова цель выездного мероприятия, состоявшегося в Уланском районе. Встреча прошла по инициативе Управления внутренней политики ВКО.

– То, что модератором заседания выступил аким района Нурымбет Сактаганов, свидетельствует о большом внимании, оказываемом этому направлению, – сказала председатель регионального Совета деловых женщин НПП РК «Атамекен» по ВКО, руководитель рабоче-экспертной группы по развитию малого бизнеса при Общественном совете ВКО Елена Березинская-Абилова. – Обсуждение перспектив развития предпринимательства, а также разрешение спорных ситуаций, связанных с пандемией, вызвали неподдельный интерес публики.

После официальной части состоялась коучинг-сессия для предпринимателей по актуальным проблемным вопросам, в ходе которой даны консультации по диверсификации бизнес-процессов, формированию маркетинговой стратегии с развитием личного бренда и продвижению продукции в социальных сетях.

По словам участников, сейчас как никогда важны контакты, реальный опыт успешных предпринимателей и поддержка со стороны власти.

Ева Ким

Уланский район