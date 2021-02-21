Вести из районов

Деловой подход зайсанцев

21.02.2021
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В Зайсанском районе по итогам прошлого года обучение основам бизнеса прошли 166 местных жителей. По официальной информации районного акимата, их подготовка стала возможной в рамках государственных программ, которые пользуются популярностью среди населения. 

В частности, азы предпринимательства они осваивали по программе «Обеспечение эффективной занятости и развитие массового предпринимательства», а также по проекту «Бастау Бизнес». Причём в круг интересов людей входят самые разные сферы деятельности, среди которых заметное место занимает оказание востребованных услуг. 

К примеру, полученные средства использованы для открытия фотосалона и оказания соответствующих услуг землякам. В другом случае подобный финансовый рычаг предприимчивые зайсанцы направили на изготовление и продажу кондитерских изделий, кофейных напитков. В каждом случае деловая хватка, изобретательность людей требует по возможности отдельного подробного рассказа.   

Для реализации собственных бизнес-идей в Зайсанском районе государственные гранты получили 184 человека на общую сумму 102,2 млн тенге. В том числе, 74 получателя гранта представляют многодетные семьи, где открытие своего бизнеса и появление источника доходов имеет большое значение, а также перспективы развития. 

Таир Сапаргалиев   

Фото из открытых источников

Зайсанский район 

21.02.2021
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