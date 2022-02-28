Дело всей жизни

Ежегодно первого марта отмечается Всемирный день гражданской обороны. Эта служба требует не только высокой профессиональной подготовки, умения быстро принять решение, но и личного мужества.

Как раз всеми этими качествами и обладает ветеран гражданской обороны Григорий Тёмный. Побеседовать Григорий Владимирович согласился не сразу. Да и при разговоре оказался немногословен. С первых же минут стало ясно, что он привык не говорить, а делать…

…Герой повествования всегда хотел связать свою жизнь с военным делом, однако судьба распорядилась иначе. После окончания военной академии его направили в штаб гражданской обороны Восточно-Казахстанской области.

– Сначала думал, что это не моё, – поделился он. – Когда вник в специфику работы, это стало делом жизни. Только вдумайтесь: «Защищать жизнь и здоровье людей». Сколько благородности и в то же время ответственности в этих словах.

Григорий Тёмный прошёл профессиональный путь от начальника отдела до руководителя штаба гражданской обороны. На протяжении четверти века он стоял на страже безопасности восточноказахстанцев и функционирования объектов жизнедеятельности региона.

При его участии произошло и преобразование штаба в Управление по чрезвычайным ситуациям.

– Когда я возглавил управление, пришлось перестраивать сферу работы и изучать все сложности и тонкости борьбы со стихиями, – отметил Григорий Тёмный. – Сложно было потому, что мы до этого обладали навыками защиты населения в военное время, теперь добавились чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Как известно, Восточно-Казахстанская область – это регион со сложными климатическими условиями и он подвержен практически всем ЧС. Благодаря упорной, целеустремлённой работе всего коллектива мы научились предотвращать и ликвидировать сюрпризы природы.

За годы службы их было немало. Лавины, снежные заносы, наводнения, пожары, землетрясения…

– В 1999 году были масштабные паводки в Курчумском районе, – рассказал Григорий Тёмный. – Почти всё село Бурабай затопило водой. Мы эвакуировали население, строили палаточный лагерь, организовывали питание, контролировали безопасное строительство дамбы. Подобных случаев за годы службы не сосчитать…

Сейчас Григорий Тёмный на заслуженном отдыхе, однако продолжает активно участвовать в обеспечении безопасности региона. Он входит в Совет ветеранов Департамента по чрезвычайным ситуациям Восточно-Казахстанской области. К нему, как к опытному специалисту, часто обращаются за советами…

Александра Исаева

Фото пресс-службы ДЧС ВКО