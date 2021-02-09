Дело в маске

На 1,7 миллиона тенге оштрафовали в ВКО нарушителей ограничительных мер.

В Восточно-Казахстанской области действуют ограничительные меры для улучшения эпидемиологической ситуации. Однако некоторые восточноказахстанцы всё ещё игнорируют установленные требования. Так, за минувший день в регионе выявлены 22 нарушения ограничительного режима, установленного санитарным врачом. Общая сумма наложенных штрафов – более 1,7 миллионов тенге.

В Усть-Каменогорске зарегистрированы пять нарушений масочного режима в общественном транспорте. Вместе с тем наложен штраф по ранее выявленным нарушениям в непродовольственных и продовольственных магазинах, где продавцы находились без медицинской маски. Общая сумма штрафа – 816 760 тенге.

В Семее выявлены десять нарушений масочного режима в торговых домах, на рынках и объектах общественного питания. Составлено семь протоколов на сумму 306 258 тенге. Взыскано 17 штрафов на сумму 743 835 тенге.

В Риддере зарегистрированы три нарушения по осуществлению деятельности непродовольственными товарами в выходной день (воскресенье). Наложено три штрафа на сумму 131 265 тенге за обслуживание посетителей без СИЗ и нахождение в общественном месте без маски.

В районе Алтай наложено четыре штрафа за неправильное использование средств индивидуальной защиты (неправильное ношение масок).

В Глубоковском районе выявлено одно нарушение масочного режима физическим лицом. Сумма штрафа составляет 43 755 тенге.

В Шемонаихинском районе зарегистрировано три нарушения масочного режима, которые были выявлены у посетителей магазинов в городе Шемонаиха и в посёлке Усть-Таловка.