Дело в бесПЕЧНОСТИ 

В Усть-Каменогорске сгорела баня.

Очередной банный пожар произошёл на улице Куйбышева. Во дворе жилого частного дома в помещении бани вспыхнули деревянные стены, кровля на общей площади два квадратных метра. По причине пожара отрабатываются две версии: несоблюдение техники пожарной безопасности при устройстве и эксплуатации печи и неосторожное обращение с огнём.

Как отмечают специалисты Управления по чрезвычайным ситуациям Усть-Каменогорска, пожары в банях происходят не реже пожаров в частных жилых домах. Основными причинами возгораний являются неправильно сложенная банная печь, нарушения правил её эксплуатации, трещины в печи или дымоходе, использование горючих материалов вблизи установки печи и дымохода.

– В банях очень часто случаются пожары, – прокомментировали в пресс-службе УЧС Усть-Каменогорска. – Даже если обойдётся без человеческих жертв, то из-за пожара хозяин обычно несёт огромные материальные и финансовые потери.

Спасатели рекомендуют, чтобы избежать подобных возгораний, следует позаботиться о выполнении требований пожарной безопасности уже на этапе строительства бани.

Александра Исаева