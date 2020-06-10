Дело было в разведке…

Семен Богомолов во время Великой Отечественной

войны был одним из тех, кого называли «глаза и уши армии» – разведчиком.

Родился Семен Степанович в 1925 году в селе Бобровка Кировского (ныне Глубоковского) района. Его семья крестьян-единоличников держала свое небольшое хозяйство, пасеку. Маленький Семен всегда находился рядом с отцом: работал в поле, ухаживал за пчелами. Получив начальное образование, с двенадцати лет стал работать в колхозе.

Началась война, на фронт молодой человек был призван в 1943 году, как только ему исполнилось 18 лет. Был зачислен в полковую разведку, прошел первичную подготовку молодого бойца: азы обращения с оружием, тактика ведения боя и грамотных действий при встрече с врагом. Потом в трудных ситуациях Семен Степанович не раз благодарил за науку своих первых фронтовых учителей, которые внушали младшим товарищам: не рисковать зря.

– Хороший разведчик должен, прежде всего, обладать психологической устойчивостью, – вспоминал фронтовик. – Главное, в сложных и ответственных моментах не паниковать. Чаще убивали неопытных, потому что их охватывала паника, тем самым они выдавали себя. Нужно привыкнуть к мысли, что в любой момент тебя могут убить. Свыкнуться с ней. Если ты думаешь, как бы тебе выжить, то ты уже ненадежен. Не трус. Но на ответственное задание тебя не возьмут.

Разведывательная деятельность солдат состояла из целенаправленного и своевременного сбора, обработки и передачи соответствующим органам различной информации военного, экономического и политического характера. В полку имелся отдельный взвод пешей разведки.

Для солдата Богомолова военные действия начались со сбора разведывательных данных перед форсированием Днепра. Поставили сложное задание: скрытно переправиться на противоположный берег реки, выяснить расположение противника и обеспечить переправу частей

дивизии.

Одновременно предстояло ликвидировать вражеский плацдарм на левом днепровском берегу, в районе Запорожья, разгромить группировку противника на реке Молочная и

выйти к низовьям Днепра.

Фашисты прочно закрепились на противоположном берегу, и было ясно, что обороняться они будут ожесточенно, их позиции выгодны – высокий и крутой берег позволял просматривать реку и наносить удары по наступающим советским войскам, когда они переправляются через нее.

Наступила тишина, разведчики спустили на воду лодки и понтоны. Вполголоса передавались команды. Ближе к полуночи тучи закрыли небо. Сигнал – и лодки отчалили от берега. Гитлеровцы вели обстрел реки,

периодически освещали ее прожекторами, но группе удалось добраться до правого берега и благополучно высадиться. Разведчики окопались и заняли оборонительную позицию.

На следующий день, когда фашисты обнаружили и попытались уничтожить переправившихся бойцов, наткнулись на интенсивный автоматный огонь. Постоянно маневрируя, умело используя оружие, бойцы разведгруппы стойко оборонялись и сдерживали натиск противника.

Семен Степанович вспоминал: «Оставшиеся в живых бойцы шли в атаку. Столько ярости и презрения к фашизму было в этих обессиленных, израненных людях! Появились вражеские танки. Последние гранаты бойцов летели под их гусеницы. Танки не смогли сломить мужество наших солдат. Гитлеровцы не выдержали яростного сопротивления противников и отступили».

После успешного форсирования Днепра, захвата и удержания плацдарма, передачи ценных разведывательных данных ближайшими задачами советских войск на юге стали освобождение Киева, расширение захваченных плацдармов и тем самым создание условий для изгнания врага со всей Правобережной Украины.

Разведчик Богомолов вместе с сослуживцами разведал все вражеские позиции, чтобы нанести их на карту боевых действий. Командование требовало каждый день новые данные о передислокации гитлеровских войск.

– Мы всегда передвигались пешком, – рассказывал ветеран, – не пользовались никаким видом транспорта. Пеший разведчик должен ходить только пешком. В день 50–60 километров – это прогулка, если, конечно, налегке.

Однажды в очередном рейде по тылу немецких войск группа разведчиков получила задание – найти расположение танковой группы СС, которая постоянно меняла место своей дислокации. По имевшимся сведениям, это была маневренная, хорошо подготовленная боевая единица фашистов, находящаяся на Восточном фронте с самого начала войны. Она в свое время принесла много проблем нашим войскам на других участках фронтов. Танкисты этой фашистской группы имели свой профессиональный почерк по прорыву обороны неприятеля.

Советские разведчики наткнулись на них в одном из лесов. Немцы повели себя здесь беспечно, даже не выставив боевой охраны. Танки были замаскированы ветками деревьев, некоторые – маскировочной сеткой. Зафиксировав на карте месторасположение неприятеля, разведгруппа в составе шести человек, в числе которых был Степан Богомолов, попыталась незаметно покинуть этот квадрат, но наткнулась на хорошо вооруженную погоню.

Бой принимать нашим солдатам было невыгодно. Во-первых, налицо численное преимущество врага, во-вторых, нужно во что бы то ни стало донести информацию в штаб. Пришлось разведчикам спешно путать следы, чтобы выйти к линии фронта и доставить особо важную информацию, которую с нетерпением ждало командование. Разведданные разослали по инстанциям без каких-либо перепроверок, что делалось крайне редко – всегда информация разведчиков перепроверялась по нескольку раз.

Перед рассветом наша армия в полном составе вышла на позиции. С восходом солнца на квадрат, где безмятежно отдыхали гитлеровские танкисты, обрушился удар дальнобойной артиллерии и бомбардировочной авиации. С отборным танковым подразделением было покончено. 6 ноября 1943 года Киев был освобожден от немецких захватчиков, державших город в оккупации более двух лет. За этот рейд Богомолов был представлен к ордену Славы I степени.

Военный путь разведчика затем лежал на запад. В боях Семен Степанович был неоднократно ранен, но назло всем смертям выжил. Участвовал в освобождении Белоруссии, Польши, Чехословакии, дошел до Берлина. Прошагал по поверженным улицам. На одном из домов написал: «Победили фашиста!»

Ветеран был награжден орденом Отечественной войны, медалями «За освобождение Праги», «За взятие Берлина».

Демобилизовавшись с фронта, Семен Степанович Богомолов вернулся домой. Долгие годы трудился в родном колхозе, внеся большой вклад в восстановление и развитие сельского хозяйства Глубоковского района.

Бахыт Сарсембаева