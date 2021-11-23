Деликатесы степного края

Давно считается, что свежую и вкусную говядину, баранину, а также конину в Восточном Казахстане производят, в первую очередь, в Тарбагатайском районе. Степное раздолье, богатый набор особых питательных трав, чистая вода и свежий воздух на пастбищах способствуют высоким привесам и неповторимому вкусу различной мясной продукции.

Преимущества пастбищного животноводства в районе неоспоримы, но крестьянские, фермерские и подсобные личные хозяйства большое внимание уделяют кормовой базе для имеющегося поголовья скота. Такое отношение к кормам диктуется целым рядом немаловажных обстоятельств.

Во-первых, засушливая погода, особенно двух последних лет, вынуждает не полагаться на авось и готовить корма впрок. Во-вторых, бурное развитие получает наряду с обычными методами ведения хозяйства интенсивный откорм скота, создание специальных площадок. Более того, в дворовых хозяйствах по откорму и реализации животных занята большая часть местного населения, для которого это стало надёжным источником дохода.

По данным отдела предпринимательства и сельского хозяйства Тарбагатайского района, нынче явный акцент в отрасли сделали именно на растениеводство. Поскольку от состояния дел на плантациях и урожайности выращиваемых культур зависит ход предстоящей зимовки.

– В общей сложности нынче земледельцы занимались сельхозработами на площади более 16 тысяч гектаров, – говорит руководитель отдела Бейбит Сербатыров. – Это и зерновые, кормовые, овощные, бахчевые культуры, а также картофель и многое другое. В сфере полеводства за последние годы сделан заметный рывок. Всё необходимое стараемся выращивать у себя, а не завозить со стороны. В связи с засухой двойная забота и внимание заготовке сена, другим видам кормов и, по возможности, зернофуража.

Животноводы степного района являются в течение многих лет лидерами в породном преобразовании скота как на уровне области, так и республики в целом. Среди сельских районов тарабагайцы всегда занимают ведущее место в табели о рангах по ведению племенной работы. По количеству крупного рогатого скота, лошадей, овец и коз они превосходят коллег, имеют потенциал дальнейшего роста.

Усилия сельских тружеников направлены главным образом на то, чтобы всегда полными оставались торговые прилавки магазинов, продовольственных рынков. Наличие мясной продукции высшего качества и по доступной цене является условием и результатом их повседневного труда.

На субботней ярмарке, проходившей у фермерского магазина «Фреш Маркет» в областном центре, покупатели имели возможность выбрать мясо на любой вкус. Как нам рассказал главный специалист районного отдела предпринимательства и сельского хозяйства Алем Аетов, в ярмарке принимают деятельное участие представители всех семнадцати сельских округов, приехавшие издалека.

– В продаже неизменно высоким спросом пользуется мясо разных видов из тарбагатайской степи. Поэтому мы сегодня привезли три с половиной тонны мяса крупного рогатого скота, – продолжает Алем Аетов, – одну тонну конины, а также 850 килограммов свежей баранины, кроме того, ещё две тонны рыбной продукции. Поскольку один из сельских округов, расположенный непосредственно на побережье озера Зайсан, хорошо известен всем рыбными традициями и свежей рыбной продукцией в ассортименте.

Если говорить о территории района, она раскинулась на огромной площади в юго-восточной части Восточного Казахстана. Многие самые отдалённые населённые пункты с давних пор славились династиями чабанов, табунщиков, животноводов. Привычные к непростым климатическим, социальным и бытовым условиям местные жители издавна являются надёжной опорой, гордостью и достоянием своих сёл на самом краю географии. Благодаря их неустанному труду, верности и любви к родной земле продолжается жизнь, полная надежд на лучшее будущее своих детей и внуков, правнуков. Традиционный автомобильный караван с сельскохозяйственной продукцией, который следует из самого сердца степи в областной центр по установленному графику, доставляет по назначению не просто товар. Если выразиться образно, то в поставках земляков из Тарбагатайского района невольно отражаются характер и душа трудолюбивого населения, тепло сердец и рабочих натруженных рук передаются незримыми волнами.

Возможно, текущие рыночные реалии и конъюнктура цен на продовольственном рынке не оставляют места для лирики. Однако не хлебом единым жив человек и сегодня.

Таир Сапаргалиев

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