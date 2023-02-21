Деликатесы с рыбных берегов

Традиционная субботняя ярмарка по реализации продукции сельского хозяйства прошла в областном центре с участием представителей аграрно-промышленного сектора приграничного Курчумского района.

О территориальной принадлежности продукции на прилавках можно догадаться не только по входной арке с названием района. «Визитка» курчумцев – рыбная продукция. Её на этот раз привезли на ярмарку более двух тонн, что неудивительно, исходя из дислокации нескольких населённых пунктов на побережье как озера Зайсан, так и Бухтарминского водохранилища. Водная поверхность как разделяет берега и людей, так и вопреки логике объединяет их. Субботний мороз в областном центре под 30 градусов и более низкая температура в степных, горных, прибрежных районах для курчумцев не являются большой проблемой. Такая погода позволяет им дольше пользоваться ледовой переправой, а хуже бывало, когда недавнее внезапное потепление сказывалось на прочности ледового панциря над многометровой толщей воды. Вот поэтому сельчане с надеждой ждут завершения строительства моста через Бухтарминское водохранилище по поручению Главы государства.

Прочный лёд в мелководных местах одновременно становится предметом головной боли и забот рыбоводов. Напомним, в районе действует нерестово-выростное хозяйство карповых пород рыбы. В зимнее время коллеги по отрасли занимаются аэрацией, позволяющей под водой снабжать спасительным кислородом зимующую рыбу. Для этой цели бурятся лунки, вставляются пучки камыша, чтобы воздух поступал как можно дольше под воду, что станет предпосылкой сохранности рыбной популяции. В рамках программы развития рыбного хозяйства перед специалистами отрасли ставится задача обеспечить рынок региона продукцией, богатой белками, а также поставлять её на экспорт в другие страны, где она пользуется спросом.

– Рыбы и рыбопродуктов на ярмарку мы привезли более двух тонн в свежем виде и в виде полуфабрикатов, – говорит руководитель отдела предпринимательства и сельского хозяйства Курчумского района Куанган Карагызов. – Мясо крупного рогатого скота составляет 2,6 тонны, конины – 1,6 тонны, баранины – 850 кг. Конечно, ни одна ярмарка также не обходится без местного мёда из горно-степного разнотравья, пчеловоды доставили его на продажу в объёме 200 кг. Сладкой продукцией на Востоке никого не удивишь, но наш район славится племенными пасеками, где получают самый ароматный и вкусный мёд.

Добавим, что ареалом обитания знаменитой алтайской породы пчёл являются близкие и дальние окрестности села Маралды, а также территории в верхнем течении горной реки Курчум, именем которой и назван район. Чистоту породы местным пчеловодам удаётся сохранить как раз из-за отдалённости, сурового климата, из-за чего не приживаются крылатые особи из тёплых краёв. В заповедных уголках водятся звери и птицы, находящиеся под охраной государства, а озёро Маркаколь и другие сакральные места являются основой для развития туризма.

Когда говорят о пользе конины, выгоде от отрасли коневодства, всегда вспоминается порода жабе, которую разводили в сёлах Верхний Тоскаин, Шанагаты, Балыктыбулак и других населённых пунктах. Всю зиму в социальных сетях встречаются видеоролики, где высота снежного покрова превышает рост лошадей. А Шанагаты ещё носит неофициальное название полюса холода в ВКО, именно здесь фиксируют самые свирепые морозы. Это к тому, что продукция для торговых прилавков даётся сельчанам в очень непростых условиях жизни и работы. В Балыктыбулаке в домашних условиях издавна готовили не менее известное владимировское сливочное масло, заказы на которое поступали издалека. Сейчас в сёлах и городах области вновь возрождается спрос на домашнее масло.

– Сливочное масло предлагается по 4 тысячи тенге за килограмм, – говорит руководитель профильного отдела. – Ещё из молочных продуктов есть в продаже сметана, иримшик, курт. Кроме того, продукты и блюда народной кухни доставлены на ярмарку в объёме 1,5 тонны. В сельских округах личные подсобные хозяйства являются одним из важных источников доходов в семейном бюджете.

Но не выгодой единой живы и озабочены сегодня труженики Курчумского района. В период больших снегов сотрудники заповедников, особенно у озера Маркаколь, организуют подкормку диких животных и птиц. Многие из них занесены в Красную книгу, представляют большую ценность для науки, в них – биологическое разнообразие. Природа и человек тесно взаимосвязаны, стараются жить в определённой гармонии, учитывая взаимные интересы.

Таир Сапаргалиев

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