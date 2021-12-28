Агропром

Деликатесы новогоднего стола

28.12.2021
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Крестьянские и фермерские хозяйства Зайсанского района предложили жителям и гостям областного центра сельскохозяйственную продукцию на рынке «Дос Нар». В пятницу и субботу у горожан была возможность сделать покупки в преддверии выходных и праздничных дней, до которых уже рукой подать.

Сельские предприниматели в нынешнем году далеко не первый раз участвуют в ярмарках в Усть-Каменогорске. Надо сказать, что бойкое и проходимое место по душе зайсанцам, а также их потенциальным покупателям. Перед Новым годом наблюдается особое оживление, поскольку нужно заранее запастись свежими продуктами.

Из села Каратал приехал местный предприниматель Адал Бекенулы, который привёз мясо и непосредственно заинтересован в том, чтобы торговля оказалась удачной. В сельском округе есть все условия для развития личного подсобного хозяйства, выращивания поголовья различного скота, а также сельскохозяйственных культур.

Кто однажды побывал в тех краях, тот отлично знает, насколько отзывчива земля на бережное отношение к ней, упорный труд, умение и терпение земледельцев. Несмотря на засуху, нынче летом зайсанцы убрали неплохой урожай, вдоволь заготовили кормов, обилие снега зимой насытило землю необходимой влагой. Излишки кормов и фуража можно реализовать с определённой выгодой, труд никогда не пропадает зря при должном хозяйском подходе на селе. На местных почвах некоторые земляки выращивают даже виноград, требующий особого ухода, знаний и навыков. В социальных сетях часто вызывают позитивную реакцию настоящие натюрморты, овощное и фруктовое ассорти, созданные руками учеников и педагогов местной школы.

– Мы стараемся всегда активно принимать участие в подобных ярмарках, проводимых в нашем районе, области и даже на уровне республики, – говорит Адал Бекенулы. – Ездили в другие города, столицу Казахстана, предлагали продукцию, выращенную, произведённую своими руками. На климат и природные условия нам грех обижаться, надо только трудиться, верить в свои силы и добиваться успеха.  

Добавим, что подобных принципов придерживаются в его семье, в кругу родственников и земляков. В свою очередь, со стороны государства также оказывается адресная поддержка сельским жителям в рамках программы «Ауыл – алтын бесігім». Зайсанцы помнят, как был проведён ремонт и уложен асфальт на некоторых сельских улицах. В общее дело вносит свой вклад малый и средний бизнес, во многих случаях протягивая руку помощи односельчанам.

По информации, предоставленной районным отделом предпринимательства и сельского хозяйства, нынешний сезон и год в целом можно однозначно занести в положительный актив.

– Крестьянские и фермерские хозяйства постепенно привыкают работать в сложных климатических условиях, преодолевают и другие трудности. Убран весь урожай, с запасом заготовлены корма для поголовья на зимовку, – говорит руководитель отдела Сабыр Андырбаев. – Потому настроение у сельчан хорошее, того же они желают и горожанам, предлагая натуральную и вкусную продукцию. В пятницу на ярмарке наши предприниматели выложили на прилавки мясо крупного рогатого скота. На эти цели было предусмотрено шесть голов, а в субботу ещё пять голов КРС и две лошади. Это говядина и конина, однако не были в обиде и любители популярной нынче баранины. На ярмарку привезли увесистые туши около двадцати овец.

По его словам, зайсанцы уже освоились на рынке «Дос Нар» и отмечают неплохой спрос на продукцию со стороны покупателей. Возможно, сказывается близость новогодних праздников, когда по традиции приготовления и ожидания семейных, родственных, даже корпоративных застолий не менее важны и нужны, чем сам Новый год. В наступающем году, который будет теперь проходить под знаком тигра, без мясных блюд и закусок не обойтись. В то же время нельзя сбрасывать со счетов блюда народной кухни, чем славятся зайсанские просоводы. Целая гамма продуктов и полуфабрикатов из такой крупяной культуры прочно завоевала место под солнцем и на местных рынках.

В минувшие пятницу и субботу в Усть-Каменогорске одновременно проходили такие ярмарки и на территории фермерского магазина «Фреш Маркет». Там развернули торговлю сельскохозяйственной продукцией представители Тарбагатайского района. Как сообщил главный специалист отдела предпринимательства и сельского хозяйства Алем Аетов, на ярмарку привезли около шести тонн мяса и две тонны рыбы. На говядину, конину и баранину из степного района всегда высокий спрос.

Таир Сапаргалиев

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28.12.2021
571

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