Делай как я! 

Дистанционный челлендж организовали педагоги дополнительного образования Дома детского и юношеского творчества Курчатова.

Они предложили детворе выполнить акробатические упражнения – шпагат и мостик.

Спортивный марафон «Мы – спортивные дети своей страны» приурочили к празднованию 25-летия Конституции Республики Казахстан. В нём приняли участие десятки юных курчатовцев, которые делали фото выполненных ими упражнений.

Организаторы преследовали сразу несколько целей: повышение интереса у детей к физической культуре и здоровому образу жизни, а также привитие чувства любви к своей Родине.

Ева Ким

Курчатов