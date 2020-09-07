Делай как я! 

ЗОЖ

Дистанционный челлендж организовали педагоги дополнительного образования Дома детского и юношеского творчества Курчатова.  Делай как я! 

Они предложили детворе выполнить акробатические упражнения –  шпагат и мостик 

Спортивный марафон «Мы – спортивные дети своей страны» приурочили к празднованию 25-летия Конституции Республики Казахстан. В нём приняли участие десятки юных курчатовцев, которые делали фото выполненных ими упражнений. 

Организаторы преследовали сразу несколько целейповышение интереса у детей к физической культуре и здоровому образу жизниа также привитие чувства любви к своей Родине. 

Ева Ким 

Курчатов 

 

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