Делай как я! 

Дистанционный челлендж организовали педагоги дополнительного образования Дома детского и юношеского творчества Курчатова.
Они предложили детворе выполнить акробатические упражнения – шпагат и мостик.
Спортивный марафон «Мы – спортивные дети своей страны» приурочили к празднованию 25-летия Конституции Республики Казахстан. В нём приняли участие десятки юных курчатовцев, которые делали фото выполненных ими упражнений.
Организаторы преследовали сразу несколько целей: повышение интереса у детей к физической культуре и здоровому образу жизни, а также привитие чувства любви к своей Родине.
Ева Ким
Курчатов