Делаем мир добрее

Более сотни горожан напоили чаем волонтёры областного центра в морозный день в рамках акции «Подари тепло», ставшей уже традиционной.

Активисты областного Молодёжного ресурсного центра вышли на улицы и угощали горячим напитком сотрудников «Өскемен-Тазалық», которые целыми днями очищают город от снега, несмотря на морозы. Также молодые люди раздавали чай всем желающим и угощали сладостями.

– Ежегодно зимой, когда выпадает много снега, в регионе есть люди, которые трудятся не покладая рук, чистят тротуары, убирают сугробы, – отметили участники акции. – Сейчас в области мороз усиливается, во многих школах отменяют занятия. Своей инициативой мы хотим создать дружелюбную атмосферу и помочь другим людям, поблагодарить работников коммунальных служб, которые выполняют работу даже в такую погоду, – заверили волонтёры. – Радость и улыбки делают мир добрее.

Только в Усть-Каменогорске волонтёры напоили горячим чаем более сотни горожан. Организаторы акции отметили, что она будет продолжаться и в других городах и районах Восточного Казахстана.

Также областной Молодёжный ресурсный центр запустил акцию «Прояви заботу», основное направление которой помощь с уборкой снега ветеранам и одиноким пожилым людям. Во фронт-офисе волонтёров Восточно-Казахстанской области определили адреса нуждающихся в помощи жителей. Активное участие в этой акции приняла молодёжь во всех районах и городах региона.

Дамир Омаров

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