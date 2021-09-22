Дела и планы заповедные

Жемчужине природы Восточного Казахстана – озеру Маркаколь посвящено множество публикаций в печатных СМИ, о нём сняты документальные фильмы. Рассказывал на своих страницах об этом удивительном творении природы и «Рудный Алтай». Впрочем, всё это не лишает нас возможности и необходимости говорить об озере, а также о Маркакольском государственном природном заповеднике, на территории которого оно находится.

Водная жемчужина находится в огромной чаше. Берега окаймлены горными хребтами в лесном одеянии. Есть в этой картине нечто величественное, завораживающее. Неслучайно, оказавшись здесь, многие проникаются настоящим, глубоким осознанием необходимости дорожить и беречь мать-природу.

Напомним читателям, что озеро Маркаколь находится на высоте 1447 метров над уровнем моря. По чистоте и прозрачности воды оно сравнимо со знаменитым озером Байкал в России. Маркаколь имеет длину 38 километров, ширину – 18. Максимальная глубина достигает 24–27 метров. В него впадает несколько десятков мелких речушек.

Фауна Маркакольского заповедника представлена десятками видов зверей. В их числе – бурый медведь, лось, марал, волк, рысь, барсук, лисица. Богат и разнообразен птичий мир, многие представители которого занесены в Красную книгу. В озере водится рыба-эндемик. Речь, конечно, о ленке, чаще известном как ускуч и относящемся к семейству лососевых. Маркакольский природный государственный заповедник был создан в далёком 1976 году. Его общая площадь 102 971 гектар. Значительная часть из них приходится на озеро Маркаколь.

Не так давно мы побывали в заповеднике. По словам его директора Тимура Айкенова, вопреки мнениям скептиков, рыбы в озере не стало меньше. Наоборот, судя по многим признакам, её количество возросло. Так, во время нереста русла речушек, по которым поднимается ускуч, чтобы отметать икру, были заполнены устремлённой вверх рыбой. Она шла, повинуясь природному инстинкту.

– В настоящее время любительской рыбалкой (о промысловом лове не может быть речи) могут заниматься только жители села Урунхайка, – говорит директор заповедника. – Они все занесены в нашу компьютерную базу, имеют ЭЦП (электронные цифровые подписи). Для того чтобы сходить на рыбалку, следует прийти в наш офис с флешкой, в которую загружена ЭЦП, и получить путёвку на любительскую рыбалку. За один день разрешается поймать до пяти килограммов рыбы.

В этом году был успешно проведён нерест рыбы. Благодаря принятым организационным мерам, помощи профильных организаций, правоохранительных органов, использованию фотоловушек, дрона не было допущено фактов браконьерства. Однако, как считают в заповеднике, есть ещё и крылатые браконьеры – бакланы, которые питаются рыбой. Их общее количество достигает примерно 2,5 тысячи особей. На зиму они улетают в более тёплые края. По весне возвращаются на озеро.

– По данным учёных, один взрослый баклан съедает за день от 300 граммов до 2,5 килограмма рыбы, – говорит Т. Айкенов. – Простая арифметика: даже если на одного баклана придётся по килограмму рыбы, то это вкупе составит 2,5 тонны. Таким образом, эти птицы наносят серьёзный урон рыбным ресурсам озера. В связи с этим в природоохранное законодательство внесены первые необходимые изменения. Ждём, когда будет принято окончательное решение. В частности, каким методом мы вправе регулировать численность этих птиц.

Успешная работа заповедника во многом связана с укомплектованностью имеющегося штата кадрами. Как выяснилось, в настоящее время остаются вакантными три должности инспекторов и одного делопроизводителя. Работать инспекторами теперь берут и женщин. Поэтому на улицах села Урунхайка, где находится офис заповедника, можно увидеть дам в обмундировании, они являются инспекторами природоохранной организации. Правда, как считают собеседники, хорошо бы поднять зарплаты. По словам самих сотрудников, водитель заповедника получает на руки 54 тысячи тенге, инспектор – 70–90 тысяч. С начала года обещают прибавку, и это радует. В настоящее время получают в вузах и колледжах области специальности, связанные с работой в особо охраняемых территориях, к которым относится заповедник, несколько ребят из Урунхайки.

– Они готовы приехать на родину и трудиться здесь, – говорит Т. Айкенов. – Однако в программу «С дипломом в село», которая позволяет получить подъёмные, льготный кредит на покупку жилья, молодые специалисты нашего профиля не включены.

Жизнь и деятельность Маркакольского заповедника неразрывно связана с селом Урунхайка. Оно встречает гостей бревенчатыми срубами домов, извилистыми улицами. Путь к ней от села Маркаколь, базового для близких к государственной границе населённых пунктов, непрост. Надо пройти известный Мраморный перевал, после продолжить путь по гравийке.

Правда, уже оказавшись в Урунхайке с её дивной природой, простыми, отзывчивыми людьми, дорожные превратности быстро забываются. В этом году число туристов, посетивших этот уголок, достигло 743 человек. В 2020 году их было 661, в 2019 – 518. Таким образом, их количество с каждым годом неизменно растёт. Поэтому в Урунхайке местным предпринимателем ведётся строительство современной туристической базы. Нынче наплыв туристов пришёлся на июль. Следующий сезон летних отпусков может стать ещё более оживлённым.

Какое будущее ожидает удивительный природный уголок? Хочется верить, что он сохранит свою первозданность и вместе с тем состоится как притягательный для казахстанцев и международных гостей центр экологического туризма. Над решением этих задач в заповеднике уже работают.

Рысбек Жантыкеев

Фото автора

Курчумский район