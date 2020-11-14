Дела дорожные 

Жители населённых пунктов Уланское и Жанузак Уланского района обеспокоены плохим состоянием дорог между сёлами. По их словам, дорожное покрытие износилось и давно требует ремонта.

Ситуацию прокомментировал руководитель отдела жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог Уланского района Санат Бустакбаев. По его информации, подъезд к селу Жанузак составляет восемь километров. Из них три километра – асфальтированная дорога, пять километров – дорога с гравийно-щебёночным покрытием.

– В августе – сентябре этого года КГП «Коммунальник» акимата Уланского района произвело ямочный ремонт на трёх километрах асфальтированной дороги, – рассказал Санат Бустакбаев. – Также в ноябре на участке дороги с гравийно-щебёночным покрытием была сделана ремонтная профилировка с добавлением материала.

Помимо этого, составлена смета на средний ремонт автодороги районного значения «Подъезд к селу Жанузак». В настоящее время документ находится на экспертизе.

Александра Исаева

Уланский район