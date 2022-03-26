Действуем в интересах детей

В мае 2021 года в стране стартовала программа подушевого финансирования, позволяющая детям от четырёх до 17 лет бесплатно посещать спортивные и творческие занятия.

Программа должна была не только способствовать популяризации массовых видов спорта и развитию творческих способностей подрастающего поколения, но и дать возможность освоить новую нишу индивидуальным предпринимателям, бизнес которых закрылся во время пандемии.

В этом году на подушевое финансирование детских бесплатных спортивных секций в ВКО предусмотрено 300 миллионов тенге бюджетных средств и ещё 200 миллионов тенге на работу творческих кружков.

Однако с ростом количества ребят, желающих воспользоваться этими льготами, выяснилось, что в системе есть существенные недоработки.

Для разъяснения сложившейся ситуации и разработки действенного механизма, который позволит преодолеть существующие барьеры, в областном центре состоялась встреча представителей областного Управления физической культуры и спорта и Управления культуры ВКО с индивидуальными предпринимателями и родителями из Семея и Усть-Каменогорска. Также во встрече принял участие секретарь областного маслихата Денис Рыпаков.

Вопрос, с которым столкнулись многодетные родители, а именно они составляют значительную часть получателей услуг, и предприниматели, действительно важный. Поэтому перспективы дальнейшей работы творческих кружков и спортивных секций обсуждали очень подробно, не оставив без внимания ни одной поднятой проблемы.

Дело в том, что 14 марта, по словам самих предпринимателей, они получили уведомление о прекращении дальнейшего финансирования.

– Сейчас от нас родители ждут внятного ответа. Ребята тренировались почти год и добились хороших результатов, – сказала индивидуальный предприниматель из Семея, руководитель клуба спортивного танца Аlpha dance Елена. – Необходимо сейчас понять, как мы будем работать дальше.

Владелец центра «Дарын» в Семее Куаныш и его супруга тоже во время пандемии вновь открыли своё кафе, адаптировав его под этот вид бизнеса.

– Присутствующие здесь индивидуальные предприниматели пришли в первую очередь как родители. Например, наша коллега Арайлым, мама особенного ребёнка, открыла центр для таких малышей. У меня самого трое детей, и мне нужно тратить не менее 30-40 тысяч тенге в месяц, чтобы они могли посещать кружки, – сказал Куаныш.

Как подчёркивает ещё один индивидуальный предприниматель из Семея, в целом, программа подушевого финансирования – хорошая задумка, она призвана открыть дополнительные возможности как для бизнеса, так и для всестороннего развития детей.

Руководители управлений, которые являются операторами программы в регионе, отметили, что есть несколько причин возникновения сложностей, с которыми столкнулись сейчас все заинтересованные стороны.

– Прежде всего недоработаны нормативно-правовые документы. Программа не прошла испытания, механизмы несовершенны. Также в компьютерной системе отражены не все функции оператора. Поэтому мы не можем принимать новых воспитанников вместо выбывших детей. Сейчас вопросом занимается рабочая группа. Если будут внесены все дополнения и предложения, нам проще станет работать, – сказал руководитель областного управления культуры Нурболат Ахметжанов.

Заместитель руководителя областного управления спорта Серик Кусумбаев сообщил, что в январе количество обращений от поставщиков услуг достигало от трёх до десяти тысяч. По его словам, ещё одним недостатком программы является то, что она не интегрирована ни в какие информационные базы. Из-за этого могут возникнуть и коррупционные риски.

– Мы также должны думать о безопасности детей. Кем являются тренеры или учителя, которые преподают там? И подобных вопросов ещё немало, – отметил Серик Кусумбаев.

Секретарь областного маслихата Денис Рыпаков считает, что в первую очередь необходимо снизить коэффициент дотации, выделяемой области на эти цели.

– Я связался с разработчиками программы – Министерством культуры и спорта. В ней очень много недоработок. Если во всех областях по республике коэффициент дотации 0,29, то у нас – 0,64. У нас по 18 тысяч тенге стоит каждая тренировка, в других регионах – около 10-12 тысяч. Разработчики не смогли объяснить, почему программа рассчитывает именно так. Если бы мы смогли снизить коэффициент, это позволило бы охватить больше детей. Меня тоже включили в рабочую группу, в апреле планируется много встреч, – пояснил Денис Рыпаков. – Ещё одно нововведение – в апреле программа подушевого финансирования будет интегрирована в программы всех цифровых органов. Тогда поставщики услуг имели бы возможность работать с госзаказом. В таком случае в программу не войдут бизнесмены из других областей, и можно будет заключить контракты с поставщиками сразу на год.

По итогам встречи было составлено письмо на имя уполномоченного по правам ребёнка в РК Аружан Саин и профильных министерств, где восточноказахстанцы изложили свои предложения.

Ания Есмухамет