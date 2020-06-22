Действовать на опережение

Этой весной благодаря превентивным мерам удалось избежать подтоплений большинства населенных пунктов области.

О проведении противопаводковых мероприятий на территории региона и гидрологической ситуации на реках депутатов областного маслихата проинформировал заместитель акима ВКО Бакытжан Байахметов.

По его сведениям, с начала этого года областная подсистема гражданской защиты переведена в режим повышенной готовности, были приняты меры по недопущению чрезвычайных ситуаций паводкового периода.

Весной подтопило только три придомовые территории в селе Коробиха Катон-Карагайского района в результате затора, образовавшегося на реке Бухтарма. В течение дня уровень воды снизился, ситуация стабилизировалась.

– Завершается третья волна паводка, – сообщил Бакытжан Байахметов. – Пока ситуация стабильная. До конца июня возможно поднятие уровня реки Черный Иртыш в районе села Боран Курчумского района в результате повышенного прихода воды из КНР.

На проведение противопаводковых мероприятий 2020 года было направлено 1,6 млрд тенге. В марте вывезли снег, провели очистку каналов, арыков, водопропускных сооружений и участков дорог. Произвели взрывные работы по дроблению льда на реках в районах Алтай, Бородулихинском, Шемонаихинском, Катон-Карагайском, Бескарагайском и городе Семей.

– На эти цели из резерва акима области было выделено более 103 млн тенге, – отметил Бакытжан Байахметов. – Всего израсходовано 155 млн тенге. Также на средства, выделенные из резерва местного бюджета в размере 100 млн тенге, приобретены мотопомпы, напорные и всасывающие рукава для Усть-Каменогорска, а также районов Алтай, Блородулихинского, Глубоковского и Шемонаихинского.

Порядка 3,8 млн тенге израсходовано на проведение ежедневного мониторинга, в том числе космического, и контроль паводковой ситуации.

– С февраля по апрель совершено 12 вертолетных облетов по четырем маршрутам, в мае – аэровизуальное обследование селеопасных мест и моренных озер бассейнов рек в Риддере и районе Алтай, – сказал заместитель акима области. – Установлено, что угрозы подтопления для населенных пунктов нет.

Спасатели региона не расслабляются – впереди у них работа по обеспечению безопасности на селе- и оползнеопасных участках. Не за горами паводкоопасный период следующего года. Для того чтобы не допустить подтоплений населенных пунктов будущей весной, необходимо уже сейчас, в летне-осенний период, осуществить необходимый комплекс мер. На этого из областного бюджета выделено 852 млн тенге.

Бахыт Сарсембаева