Действенные меры

В регионе принимаются эффективные меры, направленные на восстановление бизнес-климата и поддержку отечественных товаропроизводителей.

Палата предпринимателей Восточно-Казахстанской области поддержала инициативы НПП «Атамекен», направленные на сохранение рабочих мест, поддержку отечественных товаропроизводителей и новые подходы к проведению институциональных и структурных реформ в экономике, о которых шла речь на первом заседании Государственной комиссии по восстановлению экономического роста при

Президенте РК.

Предложения по восстановлению бизнес-климата были сформированы на основе опроса более 16 тысяч субъектов бизнеса по всей стране. Почти третью часть опрошенных составили представители Восточно-Казахстанской области. Так, сотрудники региональной Палаты предпринимателей охватили опросом 5685 предприятий бизнеса, на которых занято 50 139 работников. Предприниматели отметили, что меры поддержки по уплате налогов и отсрочке займов оказались наиболее действенными в период действия ЧП.

– Учитывая предложение руководства НПП «Атамекен» о создании Единого ситуационного центра при Правительстве по мониторингу занятости, мы считаем целесообразным сформировать региональные ситуационные центры при всех РПП Казахстана, – прокомментировал директор Палаты предпринимателей ВКО Марипбек Шакербек. – В них будет аккумулироваться вся информация, касающаяся сферы занятости в региональном разрезе. Мы будем эффективно взаимодействовать с институтами развития и местными исполнительными органами в этом информационном поле, поскольку нам необходимы достоверные сведения для оперативного принятия решений.

В региональной Палате предпринимателей считают, что требование о сохранении действующих и открытии новых рабочих мест в Стандарте управления закупочной деятельностью будет отлично стимулировать бизнес. Также они намерены поддержать отечественных товаропроизводителей и содействовать местным субъектам бизнеса в продаже товаров и услуг через платформу onlinebusiness.vko. Фактически это станет бесплатной службой сбыта продукции, что позволит высвободить средства на ее содержание в бизнес-структурах.

– Хорошим подспорьем могла бы стать оптимизация требований к бизнесу и удобная налоговая отчетность, – добавил Марипбек Шакербек.

Помимо этого, Палата предпринимателей ВКО всецело поддерживает предложение центрального аппарата НПП «Атамекен» о распространении действия постановлений главного государственного санитарного врача Республики Казахстан на все регионы. Дело в том, что разные требования на республиканском и местном уровне порождают недопонимание у представителей сферы бизнеса, что влечет за собой административные взыскания за допущенные нарушения.

– Уверен, что все озвученные меры поддержки помогут не только возрождению бизнеса на местах, но и восстановлению экономического роста в целом, – подытожил директор Палаты предпринимателей ВКО.

Ерик Абитов